開年貿易障礙多　歐盟擴大徵收碳稅、泰國取消電商貨免稅額

開年國際貿易市場不平靜，去年剛忙完美國關稅問題，今年元月1日開始，歐盟擴大徵收關稅，中國官方認為被針對，宣布將堅決採取一切必要措施，回應不公平的貿易限制；泰國同日起對進口電商貨取銷1500泰銖免稅額。海運業高階指出，這些措施對海空貨運市場會有一定程度的影響，需要密切觀察後續發展。

業者指出，初步觀察，歐盟新規針對的汽車、機械、鋼鋁等，主要是以汽車專用船與小型散裝船運送，中國去年出口一億噸鋼品，而全球總出口鋼品量約58億噸，占比不算高，主要是銷往東南亞，汽車專用船台灣並無業者經營。

攬貨業者則指出，運往泰國的電商貨主要是轉口歐洲，對市場影響不會太大，歐盟7月開始對電商貨徵收的關稅，影響就會大很多。

中國商務部對於歐盟碳稅表示，中方願與歐方相向而行，合作應對全球氣候變化挑戰，但將堅決採取一切必要措施，回應任何不公平的貿易限制，維護自身發展利益、中國企業合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。

歐盟今年開始實施的邊境調節機制(CBAM)，中方認為，歐盟近日密集發佈的CBAM相關立法提案與實施細則，包括設定碳排放強度預設值、計劃擴大產品覆蓋範圍等內容，其中，歐方無視中國綠色低碳發展取得的巨大成效，對中國產品碳排放強度設定顯著偏高的基礎預設值，並將在未來三年內逐年提高，這不符合中國當前實際水準和未來發展趨勢，對中方構成不公平、歧視性待遇。歐方有關做法不僅涉嫌違反世界貿易組織「最惠國待遇」和「國民待遇」等原則，也有悖於《聯合國氣候變化框架公約》確立的「共同但有區別的責任」原則。

中方指出，歐盟還提出立法草案，計劃從2028年起將CBAM範圍擴展至包括機械裝備、汽車及其零部件、家用電器等約180種鋼鋁密集型下游產品。這些規則設計已超出應對氣候變化範疇，帶有明顯的單邊主義與貿易保護主義色彩，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

另歐盟最近修改了2035年燃油新車禁令，放寬對盟內的綠色監管。歐方一方面對外以綠色為名搞保護主義，另一方面對內放鬆監管，降低減排要求，這種自相矛盾的做法是典型的雙重標準。

對於歐方無視歷史排放責任、國家發展階段和技術水準，打著防止「碳洩漏」的氣候幌子推行新的貿易保護主義，將自身碳標準強加於發展中國家，造成氣候與貿易治理規則衝突，抬升發展中國家氣候行動成本，嚴重損害國際社會互信，與各方合作應對氣候變化、推進可持續發展的努力背道而馳。

中方希望歐方遵守氣候和貿易相關國際規則，摒棄單邊主義、保護主義，保持市場開放，本著公平、科學、非歧視的原則，促進綠色領域貿易投資自由化便利化。中方願與歐方相向而行，合作應對全球氣候變化挑戰，但將堅決採取一切必要措施，回應任何不公平的貿易限制，維護自身發展利益、中國企業合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。

泰國本月起正式實施網購進口貨新稅制，取消對價值不超過1500泰銖(約新台幣1451元)商品的免稅優惠，對價值1泰銖(約新台幣0.97元)以上的進口商品統一徵收進口稅。

泰國首相府副發言人拉麗達·佩里斯維瓦塔納表示，提高國家稅收征管效率，提升進口商品品質與合規標準。

她指出部分商品價格或有所調整，其中服裝和成衣類產品價格可能上漲約20%至30%，其他商品則視適用稅率而定；泰國政府已出台配套措施，以保障線上購物的便利性。目前約97%的進口商品已在電商平台標價中預先計算並包含相關稅費，消費者可一次性完成支付，無須在通關環節另行繳稅。

另海關部門已與Lazada、Shopee、TikTok、SHEIN和TEMU等主要電商平台加強協作，強化商品審核。 不符合泰國工業標準認證或食品藥品監督管理局要求的產品，以及電子煙等非法商品，將被要求下架並禁止進口。

泰國官方揭露，2025年價值低於1500泰銖的進口網購商品總額約300億泰銖，數量約1.5億至1.6億件，預估新制可帶來約30億泰銖的額外稅收。

歐盟理事則已取消150歐元以下進口小包裹免稅優惠(約新台幣5483元)，今年7月1日起對進口小包裹開徵3歐元關稅，直至找到永久解決方案為止，另也考慮收取2歐元的包裹處理費。2024年寄往歐盟的低價包裹倍增至46億件，其中超過90%來自中國大陸，