00929重返榮耀！配息升至0.1元穩坐「月配一哥」　納入台積電、聯發科強攻AI版圖

復華台灣科技優息（00929）今年開年即為投資人帶來驚喜，根據復華投信公告，最新一次配息金額將上調至0.1元，創下一年內第四度調升紀錄。若以1月2日收盤價18.18元計算，年化配息率達6.6%，此次預計1月20日除息，有意參與配息的投資人，務必留意於1月19日前持有或買進。

回顧00929近一年配息表現，每單位配息金額從去年初的0.05元逐步爬升至0.07元、0.08元及0.09元，12月再進一步調升至0.1元，不僅滿足股民期待，更吸引買盤持續進駐卡位。除了配息穩健成長，00929的填息表現同樣亮眼，去年12次除息均於當月完成填息，其中9次更在除息當日火速填息，憑藉著穩健收益表現與強勁填息能力，持續穩坐「月配息一哥」寶座，人氣與信心同步攀升。

分析00929再次調高配息的底氣，法人指出，關鍵在於其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」於去年11月完成改版，指數公司優化息收機制，除納入年配息個股外，也擴大涵蓋採半年配與季配政策的優質科技股，使股息來源更加多元，大幅提升息收彈性與豐富度，強化整體配息實力。

值得注意的是，00929最新調整成分股，首度納入台積電與聯發科兩大權值股，使其科技配置重心從過往以成熟製程與供應鏈為主，進一步延伸至AI運算核心的先進製程與邊緣運算領域。隨著兩大台股鎮山之寶加入，00929投資組合自上游矽晶圓、關鍵材料，到中游晶圓代工、IC設計，再到後段封測與周邊供應鏈，整體IC產業鏈輪廓更加完整。

面對未來AI伺服器與資料中心需求持續成長，00929也同步擴大布局，納入多檔關鍵受惠股，包括高階檢測設備廠牧德、半導體設備廠家登、高速傳輸介面大廠譜瑞-KY，以及雲端機房與數據交換中心的是方電訊。這使得00929的投資版圖完整涵蓋了從電源管理、主板組裝、檢測設備到雲端基礎建設的各個關鍵環節。

整體而言，指數升級後的00929兼具「先進加成熟」、「核心加周邊」的全方位配置，成為高股息ETF中少數能同步掌握AI產業趨勢與配息表現的布局選項。