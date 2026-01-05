台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

▲台新銀行今(5)日宣布「台新銀行|Richart」數位品牌戰略再升級。左為台新銀行個人金融總處執行長包國儀，右為台新銀行執行副總經理黃天麟。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台新銀行自2016年推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行。邁入2026年台新宣布銀行品牌正式升級為「台新銀行 | Richart」，藉由 Richart 成熟的數位行銷與營運技術，全面導入全行服務，並透過「品牌再造、產品升級、產業革新」三大策略，建構永續的數位經濟體系。

Richart信用卡自2025年整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，實現回饋客製化，成功帶動簽帳金額成長25%，目前累積超過300萬卡友，有效卡率高達九成，頗獲市場肯定。因應2026年市場趨勢，台新進一步擴大加碼通路至百大場景：納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，涵蓋生活量販（唐吉訶德、LOPIA）、醫療藥妝、遊戲影音（Steam、MyCard），更前瞻導入 AI 應用工具（ChatGPT、Notion、Canva），實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

▲台新銀行獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，台新卡友可領券享最高10次免費搭乘回饋。（圖／業者提供）

台新銀行憑藉深厚且穩定的金流處理能力，受台灣高鐵、新光三越及各大電商龍頭的青睞。此次成功獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，為智慧城市發展再立新標竿；2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘，強化臺灣交通體系在國際間的友善度與競爭力。

歡慶獨家體驗期，台新卡友可領券享最高10次免費搭乘回饋，鼓勵民眾使用台新信用卡搭捷運觀光，如熱門夜市站：雙連(寧夏夜市)、松山(饒河夜市)、劍潭站(士林夜市)等；購物血拼站點：市政府、忠孝復興、台北101站等。

2026年台新銀行持續深化生活金融觸角，第一季將贊助江蕙、動力火車等重量級演唱會，以及《蜷川實花》特展、大英博物館《埃及之王法老》等國際藝文活動，提供卡友優先購票與專屬優惠。

迎接新春，台新推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面（限量20,000 名，申辦從速），結合獨特LED技術，感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行。同步推出「Richart優惠券福袋」，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay等多通路最高5.3%，針對餐飲飯店提供最高8%、保費8%高額回饋，新戶申辦更享有不限通路最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。台新以數位技術賦能，將持續成為客戶生活智慧好夥伴。

謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為2.88%~15%，依電腦評等而定

循環利率之基準日為115/1/2

預借現金手續費：預借現金金額x3.5%+ NT150元

特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%

單筆分期各期分期利率換算總費用年百分率為0%-15%