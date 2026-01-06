面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

▲群創股價攻21.85元漲停價位，創近四年半新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股突破3萬點，資金轉往低價、落後補漲面板，群創（3481）今（6）日不畏被列入注意股票，股價一路猛攻，來到21.85元漲停價，創下2021年7月以來新高價位，開盤半個小時成交量逼近75萬張，居上市成交量第一個股，而友達（2409）連六紅，今日則是鎖住15.2元漲停價位。在雙雄飆速下，股價不到10元的彩晶（6116）也亮燈漲停。

群創挾著扇出型面板級封裝技術打入SpaceX 關鍵封裝訂單的消息，股價自從去年12月26日13.35元起漲，呈現連七紅的格局，以今日21.8元波段高價來算，漲幅逾6成，近期股價大漲，昨（5）遭證交所列入注意股。

除了群創打SpaceX個別題材外，CES開展，友達（2409）、群創（3481）跨海參展，其中友達將推出創新的整合式智慧座艙解決方案，群創則展示新一代的MicroLED顯示器，加上今年元月電視面板價格止跌、醞釀上漲契機等題材，激勵股價低檔面板雙虎同步帶動上攻。

調研機構TrendForce發布元月上旬面板價格預測，研究副總范博毓指出，受部分電視(TV)品牌採購動能仍強支撐，TV面板需求維持穩定，面板廠得以保持較高稼動率；2月逢農曆新年，面板廠規畫屆時減產，將使需求在前後月份間挪移，整體供需可望維持平衡，相對TV面板價格有機會在開年迎來漲勢。TrendForce預估，元月TV面板價格將轉為上漲趨勢，其中32吋、43吋、55吋與65吋產品將全面調漲1美元，顯示供需結構相對健康，面板廠在價格談判上具一定支撐力。