00981A竟主動買被動0050、0052　專家喊「率先突破盲腸」曝妙招

記者巫彩蓮／台北報導

去年主動式ETF元年，而主動統一台股增長（00981A）績效一馬當先，成為市場焦點，被眼尖網友發現，分別持有10871張 0050（元大台灣 50被動ETF）、右手買9274張0052（富邦科技被動ETF），並稱這是「台股第一支套娃型ETF」，專家認為，這是基金公司統一投信經理人在法規限制下，找到「擴充台積電」突破盲腸妙招。

投資粉專「基金黑武士」指出，目前「拉積盤」情勢下高含積的元大台灣50（0050）表現領先主動型競爭者，關鍵原因在ETF受分散風險與法規因素有「10%天花板限制」，此次00981A直接買0050、0052擴充台積電投資空間，算是率先突破盲腸。

統一投信不對個股、進出交易進行評論。另有理財專家分析，主動式基金/ETF受法規與風險分散限制，單一持股上限通常僅10%，而被動式ETF先前有30%限制，日前金管會宣布鬆綁台股被動式ETF成分股的單一個股權重上限，符合相關規定被動ETF紛紛申請提高持股上限。

此次，統一主動式基金並非被動式ETF，因此持股上限依受到制限，透過買進重壓台積電被動ETF，說穿就是礙於單一持股限制、績效掛帥壓力。

