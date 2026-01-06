總是買在高點　進場就被套牢！財經網美曝「1招解法」：一定要冷靜

▲台股攻上三萬點。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股2026年開紅盤連3個交易日創高，今（6日）開低走高，加權指數終場大漲471.26點，以30576.3點作收，漲幅1.57％。財經網美胡采蘋表示，不少人常問「為什麼股票總是買在高點」，她認為關鍵在於多數人習慣「追漲殺跌」，而要破解這種心態，唯一方法就是「留在市場」，等低點的時候再慢慢加碼。

胡采蘋：多數人追漲殺跌 破解方法是「留在市場」



胡采蘋在粉專發文，一般人看到股票上漲就忍不住進場，但更好的買法應該是在下跌時買進。問題在於「追漲殺跌」是人性，多數人一進場幾乎都會被套牢，「通常我都會鼓勵他要留在市場裡面」，在低點慢慢加碼，經歷幾波起伏後，原本不擅長投資的人也會逐漸掌握節奏，「低的時候買、高的時候減碼」。

胡采蘋以游泳比喻投資心理，當海浪往上衝時抬頭換氣，才能吸到更多空氣；同樣地，市場震盪時只要能留在場內、不被情緒擊退，多數人都能逐漸跟上波動節奏。

不過胡采蘋也提醒，股市確實會出現較長時間的熊市，例如2022年聯準會升息導致市場下跌近一年，或2015年結束量化寬鬆同樣造成長期修正。她指出，這類較長熊市多半與總體經濟環境相關，是可以事前得知，這時不適合採用「越跌越買」策略。她建議，應該在週期開始之前降低倉位，換回一部分現金，等到升息到尾聲、或企業財報報喜的時候，再把現金部位買進股票。

「情緒」才是投資最大敵人 股市驚慌時一定要冷靜



她坦言，自己在股市中最後悔的經驗，就是理性與財經知識都知道市場錯殺，但仍被恐慌氛圍影響，最後選擇賠錢賣出，通常賣掉後一兩周股價便開始上漲，「我就會非常懊惱自己為什麼不相信自己的理性分析。」

胡采蘋強調，經歷一兩次錯誤後就會明白，市場驚慌時更要冷靜，依照自己的判斷去進行加碼，或者應該停損，這些都能依據總經、產業與財報數據做判斷，「冷靜判斷，自己找答案、自己做理性的決定，不斷檢討，絕對不要讓自己被情緒控制。」