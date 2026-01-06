快訊／台積電收1705元新天價　台股收漲471點刷30576破紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開低走高，加權指數終場大漲471.26點，以30576.3點作收，漲幅1.57％，成交量7335.47億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌171.39點開出，指數開低走高，盤中最高達30576.3點，最低29933.65點，終場收在30576.3點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）早盤一度翻黑反攻，午盤以後持續走高，最後一盤灌入7741張大單，終場上漲35元來到1705元，漲幅2.1％；鴻海（2317）上漲1.5元至236元；聯發科（2454）下跌10元至1485元；廣達（2382）上漲4元來到282元；長榮（2603）下跌0.5元至189.5元。

今天漲幅前5名個股為天鈺（4961）上漲13.5元，漲幅10％；晶相光（3530）上漲7.1元，漲幅10％；圓展（3669）上漲3.2元，漲幅10％；長興（1717）上漲4.6元，漲幅9.98％；羅昇（8374）上漲8元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為晟鈦（3229）下跌1.95元，跌幅7.49％；鈞寶（6155）下跌3.95元，跌幅7.42％；天瀚（6225）下跌1.25元，跌幅6.91％；榮惠-KY創（6924）下跌4.7元，跌幅5.88％；佳必琪（6197）下跌8.5元，跌幅5.36％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 天鈺（4961） 148.5 ▲13.5 ▲10.0％ 晶相光（3530） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 圓展（3669） 35.2 ▲3.2 ▲10.0％ 長興（1717） 50.7 ▲4.6 ▲9.98％ 羅昇（8374） 88.2 ▲8.0 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晟鈦（3229） 24.1 ▼1.95 ▼7.49％ 鈞寶（6155） 49.25 ▼3.95 ▼7.42％ 天瀚（6225） 16.85 ▼1.25 ▼6.91％ 榮惠-KY創（6924） 75.3 ▼4.7 ▼5.88％ 佳必琪（6197） 150.0 ▼8.5 ▼5.36％

資料來源：證交所