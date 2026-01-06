快訊／台積電收1705元新天價　台股收漲471點刷30576破紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（6日）開低走高，加權指數終場大漲471.26點，以30576.3點作收，漲幅1.57％，成交量7335.47億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌171.39點開出，指數開低走高，盤中最高達30576.3點，最低29933.65點，終場收在30576.3點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）早盤一度翻黑反攻，午盤以後持續走高，最後一盤灌入7741張大單，終場上漲35元來到1705元，漲幅2.1％；鴻海（2317）上漲1.5元至236元；聯發科（2454）下跌10元至1485元；廣達（2382）上漲4元來到282元；長榮（2603）下跌0.5元至189.5元。
今天漲幅前5名個股為天鈺（4961）上漲13.5元，漲幅10％；晶相光（3530）上漲7.1元，漲幅10％；圓展（3669）上漲3.2元，漲幅10％；長興（1717）上漲4.6元，漲幅9.98％；羅昇（8374）上漲8元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為晟鈦（3229）下跌1.95元，跌幅7.49％；鈞寶（6155）下跌3.95元，跌幅7.42％；天瀚（6225）下跌1.25元，跌幅6.91％；榮惠-KY創（6924）下跌4.7元，跌幅5.88％；佳必琪（6197）下跌8.5元，跌幅5.36％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|天鈺（4961）
|148.5
|▲13.5
|▲10.0％
|晶相光（3530）
|78.1
|▲7.1
|▲10.0％
|圓展（3669）
|35.2
|▲3.2
|▲10.0％
|長興（1717）
|50.7
|▲4.6
|▲9.98％
|羅昇（8374）
|88.2
|▲8.0
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晟鈦（3229）
|24.1
|▼1.95
|▼7.49％
|鈞寶（6155）
|49.25
|▼3.95
|▼7.42％
|天瀚（6225）
|16.85
|▼1.25
|▼6.91％
|榮惠-KY創（6924）
|75.3
|▼4.7
|▼5.88％
|佳必琪（6197）
|150.0
|▼8.5
|▼5.36％
資料來源：證交所
