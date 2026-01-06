搶搭台美ETF成長浪潮　野村成長傘型基金1／12日開募

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼野村投信。（圖／野村投信提供）

▲野村成長傘型基金產品發表會，由總經理黃宏治(左三)與保管銀行長官第一銀行甘美珠副總經理(居中)、林振明理財業務處處長(右三)、莊淑娟信託處處長(右二)。（圖／野村投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2026）年全球經濟持續成長步調，加上AI需求強勁，野村投信全新推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票ETF組合基金，以及連結00935 ETF的野村臺灣創新科技50ETF連結基金，該檔基金預計自1月12日起10元募集。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，OPEN AI自2022年底推出以來已經超過三年，這段期間AI的需求強勁，美股與台股的出色表現更是與AI的發展息息相關。由於AI的發展趨勢仍在初期階段，除了企業積極投入資源發展AI，各國政府也加入戰局以提升競爭力，中長期而言股市仍有極佳的成長機會，對於投資人來說，受惠AI成長最多的美股與台股是投資組合中的必備核心資產，野村成長傘型基金即藉由布局美、台ETF，助投資人攀向成長新高度。

張繼文指出，野村美國增長股票ETF組合基金預計將以英、美掛牌的ETF為主，具有四大特色：第一個特色是成長為主、價值為輔，預計資產配置中成長股佔50～70%，價值股佔20～40%，不錯過美股長線增值潛力。第二個特色是匯聚ETF精華，布局一籃子ETF掌握風格主題的輪動，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險。第三個特色是野村投信投資團隊的主動式管理，整合跨部門資源、精銳出擊。最後則是基金會視市況需要、彈性布局黃金ETF與比特幣ETF，兩者加總的佔比為0～10%，給予投資組合更強的推進力。基於美國經濟展望正向，基金的投組配置將相對積極。
 

