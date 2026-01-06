慧洋自結2025全年賺5.30元　出售10艘舊船提升慧洋財務體質與效能

▲慧洋海運董事長藍俊昇認為賣舊船應該算是本業。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)於今(6)日2025年12月合併營收為新台幣17.00億元，累計2025全年營收為168.96億元，由於12月歐美市場進入聖誕假期，運價指數較11月份回檔，然公司營運仍保持一定韌性，營業利益為6.29億元，營業利益率達37%，為今年度新高，12月另有出售一艘小型輕便型船舶，處分利益約1.7百萬美元，自結每股稅前盈餘為0.78元。

累計2025全年營業利益40.39億元，稅前盈餘39.55億元，自結每股稅前盈餘為5.30元，其中出售10艘舊船獲利約4200萬美元，貢獻EPS1.9元。

2025上半年受到美國關稅政策影響，散裝貿易活絡度下降，運價表現不如預期，然在下半年中美關係稍微緩和後，運價指數有明顯拉回，全年平均相較去年大致持平。

慧洋2025年總計出售10艘船舶，大幅汰弱不符合環保法規或是改裝成本過高、效益不佳之老舊船舶，總計認列處分利益超過4200萬美元，挹注自結每股稅前盈餘約1.9元。慧洋董事長藍俊昇曾經表示，他認為賣舊船對船公司來說應該算是本業；慧洋到去年年底共有126艘船舶，出售10艘佔比僅約8%，目前公司建造中船舶高達14艘。

今年慧洋則將維持船舶汰舊換新政策，除持續處分老舊船舶外，2026年預計將有8艘輕便型（Handysize）節能船舶投入集團營運，在環保法規日趨嚴謹的狀況下，慧洋擁有數量最多之節能船隊，將使慧洋更具租約談判空間，維持營運競爭力。

展望後市，全球政經局勢動盪，貿易活動的不確定性仍偏高，然而慧洋在2025年售船收益貢獻下，使公司財務體質更加健全，承受運價上下波動之能力大幅提升，慧洋對2026年仍維持審慎樂觀態度，未來將持續觀察市場走勢，彈性調度營運。