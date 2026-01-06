快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

▲群創光電。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

面板股噴出史詩級行情！群創（3481）市場盛傳打入全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX供應鏈，吸引資金瘋狂湧入，量價齊揚，今（6）日再拉第2根漲停，股價衝上21.85元，創2021年7月8日以來、4年5個月新高，單日成交量爆出104.25萬張，改寫台股上市櫃公司單日新紀錄，證交所同步公告將列入處置股。

證交所指出，群創自2026年以來已連續3個交易日遭列為注意股，並將於明（7）日起首度進入處置階段，處置期間至1月20日止。

依證交所資料統計，群創自2026年開年以來天天爆量，單日成交量均超過50萬張。2026年首個交易日成交量78.8萬張、；昨（5）日成交量53.67萬張；今日火力全開，成交量一舉衝破104.25萬張寫下台股個股新里程碑。

不僅量能驚人，股價表現同樣凌厲。截至今日，群創已連續9個交易日收紅，累計漲幅超過66%，成為盤面最強勢指標股之一。隨著列入處置股，後續交易將改採人工撮合，每5分鐘撮合一次，市場高度關注籌碼變化。

面板族群同步轉強，友達（2409）今也亮燈漲停，收在15.2元，單日成交量達32.24萬張，在上市公司成交量排行中高居第5名，族群資金效應明顯。

若將範圍擴大至ETF觀察，單日成交量歷史紀錄仍由月配型ETF「元大台灣價值（00940）」拿下。00940於2024年4月1日掛牌首日爆出134萬張成交量，至今仍是台股ETF單日成交量最高紀錄。當天00940以9.93元開出，盤中最高9.94元，但賣壓隨即湧現，最低下探9.8元，終場以9.76元作收；對照今日表現，00940僅小漲0.06元或0.65%，收在9.34元，仍低於掛牌首日價位。

回顧前次「個股」單一營業日成交量突破百萬張，則要追溯至2021年6月16日，當時由長榮（2603）爆出101.6萬張巨量，成交金額1422.15億元，但股價反而收跌2.5元、跌幅1.84%，以133.5元作收。如今群創量價齊噴、氣勢凌厲，列入處置後能否續強，成為市場接下來的關注焦點。