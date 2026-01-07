快訊／台北101大股東15.1%股權喊賣　下周五領標截止

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價 3利多「股價繼續漲」

華爾街多家投資銀行相繼上調台積電（2330）股票目標價，《彭博》指出，這代表台積電的股價在創紀錄飆升後市場看多情緒仍在延續。摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）認為市場擴大對先進製程需求、上調代工價格與毛利率走揚等原因續看台積電今年營運表現。

台股靠台積電衝3萬點挨轟「虛胖」 彭金隆曝6成個股未達年線

今（2026）年新曆年甫開年，台股就突破3萬點，但是全靠台積電（2330）一檔個股撐指數，結構性失衡、指數「虛胖」現象成為今（7）日立委林德福財委會質詢重點，金管會主委彭金隆指出，去（2025）年個股股價在年線以下比重63.5%，此一數值反映景氣、投資人對未來的預期。

黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈 2檔新處置股續揚

記憶體股今（7）日持續成為市場資金重心，旺宏（2337）、力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）持續成為成交榜前10強個股，其中旺宏、南亞科漲幅皆逾8%，模組廠創見（2451）盤中亮燈漲停，而2檔新處置股群聯（8299）、威剛（3260）漲勢明顯收斂，群聯盤中漲8%、威剛小漲。

ETF股王「0050正2」刷404元天價 今起投票分割回到發行價20元

台積電（2330）提前反映1月15日法說題材，股價來到1705元新高價位，台股一舉突破3萬點，上攻30576.3點歷史新高，ETF股王元大台灣50正2(00631L)在今（7）日盤中刷下404.6元新天價，00631L將於今日起進行分割投票，預計可1拆20，透過後可回到20元左右，更有利操作。

記憶體大缺貨 三星示警「電子產品恐全面漲價」

受到人工智慧（AI）需求暴增，記憶體市場供給緊繃，南韓大廠三星電子（Samsung Electronics）示警，記憶體晶片供應短缺將波及半導體供應，推升整個電子產業的價格，連自家的消費性電子產品也難以倖免。

急尋中獎人！南投彩券行頭獎800萬元沒人領 下周一錯過充公

台灣彩券公司今（7）日表示，去（2025）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將於今（2026）年1月12日（星期一）截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

群創處置首日量縮漲8% 資金轉戰3檔面板股亮燈

面板股強勢表態，靠打入Space X供應鏈題材猛漲的群創（3481）今（7）日因列入證交所處置股名單，5分鐘人工撮合一次，早盤成交量受限，惟股價仍漲8%；市場資金轉向同為面板股友達（2409）、彩晶（6116）及凌巨（8105）同奔赴漲停，友達更因爆14萬張成交量，一度居上市排行榜軍。

黃仁勳口頭允諾「收北市府邀請」 願出席北士科總部簽約

輝達創辦人黃仁勳今日在CES展會中進行全球媒體問答，除了再次點名晶圓代工龍頭台積電（2330）的重要性外，針對近日傳出他即將再度來台，並參與台灣總部簽約記者會，他則表示，如果有收到台北市的邀請，應該會出席，屆時黃仁勳在台灣除了參加簽約記者會外，還將參加輝達尾牙，也傳出可能會再次舉辦兆元宴，預料訪台行將再次刮起黃仁勳炫風。

台股漲破3萬點 謝金河：2026年「兩件事不能做」

今（2026）年甫開年，在台積電（2330）領軍下，台股就突破3萬點，而國際間美國以迅雷不及掩耳速度，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，財信傳媒董事長謝金河以「2026年的兩個不能」為題，寫下所觀察到的現象。

台股成交量突增2千億 彭金隆：外資參與度提升至48％

今（7）日財委會多名立委均把焦點放在台股3萬點上面，針對台積電（2330）科技股獨強現象，以及AI泡沫化質詢，金管會主委彭金隆維持，不會對未來股市做預測立場，但對於1月5日台股一天多出2千億元成交量，則證實外資對台股參與率從2024年45%，提高到去年的48%。