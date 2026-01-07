快訊／台北101大股東15.1%股權喊賣　下周五領標截止

▲2026台北101跨年煙火。（圖／記者林敬旻攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台北101罕見釋出股權！資誠普華國際財務顧問公司（PwC）受託辦理台北金融大樓公司普通股股權公開標售，並公告徵求投資人。本次標售股權約占台北101股權的15.1%，持有人為中聯信託公司，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理，市場關注度迅速升溫。
本案將採A、B兩標方式進行。其中，A標為「統包案」，投資人須一次購足全數15.1%股權；B標則為「分包案」，投資人可選擇部分股權投資，但最低投資門檻為1%。依公告底價每股新台幣38.7元計算，A標底價約86億元，B標最小投資金額底價約5.7億元。
台北101不僅是台灣最具代表性的國際地標，本體為信義區頂級國際辦公大樓，裙樓則為北台灣業績最亮眼的精品百貨之一，觀景台更是國內外旅客來台必訪景點，每年吸引大量觀光人潮，商業與觀光價值兼具。
在經營團隊帶領下，台北101近年營運表現持續成長，財務資訊高度透明。市場人士指出，此次股權標售不僅讓投資人有機會成為台灣地標建築的股東，也可望享有長期穩健的股利收益，對機構法人與高資產投資人而言具高度吸引力。
本案領標期間為2026年1月6日至1月16日，有意投資者可電洽標售專線 02-2729-6666 分機26308、26372。完整標售公告內容，請參閱資誠官網。
