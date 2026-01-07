台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

▲外資調節台積電2.6萬張，居今日賣超第二大個股。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新曆年以來，台股連續三天大漲，突破3萬點大關，今（7）日權王台積電（2330）拉回整理，台股應聲回挫，成交量爆出8530億元歷史天量，而外資轉賣超298.71億元，值得注意，台積電成為外資賣超第二大個股，調節張數達2萬6816張。

台積電將於1月15日召開法說會，而外資以今、明兩年獲利成長性能見度高為由，相繼調高目標價，甚至喊到2300～2400元，台積電股價從1月2日1555元，上攻昨（6）日1705元歷史新高價，而台股創下30576.3點新高。

今日伴隨台積電漲勢降温，台股下跌140.83點或跌幅0.46%，以30435.47點作收，而成交量卻是放大到8530億元，創下歷史天量。

證交所統計資料顯示，今日大外資及陸資賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元，合計三大法人賣超達360.44億元。

外資賣超前十大個股，分別五檔電子股、四檔金融股，以及一檔傳產股，華邦電（2344）挾著記憶體奇貨可居題材，股價重登百元，外資則是逢高調節3萬5608張，成為單日賣超第一名個股，而權王台積電則是賣2萬6816張，居賣超第二名個股，賣超第三～五名個股、張數分別玉山金（2884）2萬3325張、群創（3481）1萬9378張、力積電（6770）1萬6379張。

賣超第六～十名個股、張數依序為合庫金（5880）9959張、鴻海（2317）8417張、統一（1216）8335張、彰銀（2801）6694張，以及臺企銀（2834）6425張。

外資買超第一～五名個股、張數，分別南亞（1303）5萬6944張、聯電（2303）5萬2553張、中鋼（2002）5萬2540張、友達（2409）4萬2426張、可寧衛*（8422）2萬7585張。

外資買超第六～十名個股、張數，分別台塑（1301）2萬4977張、台泥（1101）1萬9713張、陽明（2609）1萬9228張、緯創（3231）1萬4780張，以及元晶（6443）1萬3441張。

