ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲外資調節台積電2.6萬張，居今日賣超第二大個股。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新曆年以來，台股連續三天大漲，突破3萬點大關，今（7）日權王台積電（2330）拉回整理，台股應聲回挫，成交量爆出8530億元歷史天量，而外資轉賣超298.71億元，值得注意，台積電成為外資賣超第二大個股，調節張數達2萬6816張。

台積電將於1月15日召開法說會，而外資以今、明兩年獲利成長性能見度高為由，相繼調高目標價，甚至喊到2300～2400元，台積電股價從1月2日1555元，上攻昨（6）日1705元歷史新高價，而台股創下30576.3點新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日伴隨台積電漲勢降温，台股下跌140.83點或跌幅0.46%，以30435.47點作收，而成交量卻是放大到8530億元，創下歷史天量。

證交所統計資料顯示，今日大外資及陸資賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元，合計三大法人賣超達360.44億元。

外資賣超前十大個股，分別五檔電子股、四檔金融股，以及一檔傳產股，華邦電（2344）挾著記憶體奇貨可居題材，股價重登百元，外資則是逢高調節3萬5608張，成為單日賣超第一名個股，而權王台積電則是賣2萬6816張，居賣超第二名個股，賣超第三～五名個股、張數分別玉山金（2884）2萬3325張、群創（3481）1萬9378張、力積電（6770）1萬6379張。

賣超第六～十名個股、張數依序為合庫金（5880）9959張、鴻海（2317）8417張、統一（1216）8335張、彰銀（2801）6694張，以及臺企銀（2834）6425張。

外資買超第一～五名個股、張數，分別南亞（1303）5萬6944張、聯電（2303）5萬2553張、中鋼（2002）5萬2540張、友達（2409）4萬2426張、可寧衛*（8422）2萬7585張。

外資買超第六～十名個股、張數，分別台塑（1301）2萬4977張、台泥（1101）1萬9713張、陽明（2609）1萬9228張、緯創（3231）1萬4780張，以及元晶（6443）1萬3441張。
 

關鍵字： 標籤:台積電外資賣超台股成交量法說會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心的攙扶超人】阿嬤跌路上臉擦傷　路過駕駛急扶起後送回家

推薦閱讀

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

華爾街多家投資銀行相繼上調台積電（2330）股票目標價，《彭博》指出，這代表台積電的股價在創紀錄飆升後市場看多情緒仍在延續。摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）認為市場擴大對先進製程需求、上調代工價格與毛利率走揚等原因續看台積電今年營運表現。

2026-01-07 12:55
台股靠台積電衝3萬點挨轟「虛胖」　彭金隆曝6成個股未達年線

台股靠台積電衝3萬點挨轟「虛胖」　彭金隆曝6成個股未達年線

今（2026）年新曆年甫開年，台股就突破3萬點，但是全靠台積電（2330）一檔個股撐指數，結構性失衡、指數「虛胖」現象成為今（7）日立委林德福財委會質詢重點，金管會主委彭金隆指出，去（2025）年個股股價在年線以下比重63.5%，此一數值反映景氣、投資人對未來的預期。

2026-01-07 13:16
黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

記憶體股今（7）日持續成為市場資金重心，旺宏（2337）、力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）持續成為成交榜前10強個股，其中旺宏、南亞科漲幅皆逾8%，模組廠創見（2451）盤中亮燈漲停，而2檔新處置股群聯（8299）、威剛（3260）漲勢明顯收斂，群聯盤中漲8%、威剛小漲。

2026-01-07 11:13
ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

台積電（2330）提前反映1月15日法說題材，股價來到1705元新高價位，台股一舉突破3萬點，上攻30576.3點歷史新高，ETF股王元大台灣50正2(00631L)在今（7）日盤中刷下404.6元新天價，00631L將於今日起進行分割投票，預計可1拆20，透過後可回到20元左右，更有利操作。

2026-01-07 10:53
記憶體大缺貨　三星示警「電子產品恐全面漲價」

記憶體大缺貨　三星示警「電子產品恐全面漲價」

受到人工智慧（AI）需求暴增，記憶體市場供給緊繃，南韓大廠三星電子（Samsung Electronics）示警，記憶體晶片供應短缺將波及半導體供應，推升整個電子產業的價格，連自家的消費性電子產品也難以倖免。

2026-01-07 13:35
急尋中獎人！南投彩券行頭獎800萬元沒人領　下周一錯過充公

急尋中獎人！南投彩券行頭獎800萬元沒人領　下周一錯過充公

台灣彩券公司今（7）日表示，去（2025）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將於今（2026）年1月12日（星期一）截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

2026-01-07 10:55
群創處置首日量縮漲8%　資金轉戰3檔面板股亮燈　　

群創處置首日量縮漲8%　資金轉戰3檔面板股亮燈　　

面板股強勢表態，靠打入Space X供應鏈題材猛漲的群創（3481）今（7）日因列入證交所處置股名單，5分鐘人工撮合一次，早盤成交量受限，惟股價仍漲8%；市場資金轉向同為面板股友達（2409）、彩晶（6116）及凌巨（8105）同奔赴漲停，友達更因爆14萬張成交量，一度居上市排行榜軍。

2026-01-07 09:36
黃仁勳口頭允諾「收北市府邀請」　願出席北士科總部簽約

黃仁勳口頭允諾「收北市府邀請」　願出席北士科總部簽約

輝達創辦人黃仁勳今日在CES展會中進行全球媒體問答，除了再次點名晶圓代工龍頭台積電（2330）的重要性外，針對近日傳出他即將再度來台，並參與台灣總部簽約記者會，他則表示，如果有收到台北市的邀請，應該會出席，屆時黃仁勳在台灣除了參加簽約記者會外，還將參加輝達尾牙，也傳出可能會再次舉辦兆元宴，預料訪台行將再次刮起黃仁勳炫風。

2026-01-07 08:02
台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

今（2026）年甫開年，在台積電（2330）領軍下，台股就突破3萬點，而國際間美國以迅雷不及掩耳速度，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，財信傳媒董事長謝金河以「2026年的兩個不能」為題，寫下所觀察到的現象。

2026-01-07 10:16
台股成交量突增2千億　彭金隆：外資參與度提升至48％

台股成交量突增2千億　彭金隆：外資參與度提升至48％

今（7）日財委會多名立委均把焦點放在台股3萬點上面，針對台積電（2330）科技股獨強現象，以及AI泡沫化質詢，金管會主委彭金隆維持，不會對未來股市做預測立場，但對於1月5日台股一天多出2千億元成交量，則證實外資對台股參與率從2024年45%，提高到去年的48%。

2026-01-07 12:18

讀者迴響

熱門新聞

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

快訊／台北101大股東15.1%股權喊賣　下周五領標截止

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

00929重返榮耀！配息升至0.1元穩坐「月配一哥」

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

特化股長興獲台積電訂單　股價拉出第2根漲停

00981A竟主動買被動0050、0052　專家喊「率先突破盲腸」曝妙招

群創處置首日量縮漲8%　資金轉戰3檔面板股亮燈　　

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

記憶體火到2026！　外資點名4檔「1台股在列」

搶435億四接標案　皇昌、工信引爆戰火

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366