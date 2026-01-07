聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

▲聯邦快遞台北總部辦公室煥新啟用。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞(FedEx)今(7)日宣布，正式啟用位於台北市，全新升級的台灣區總部辦公室。公司方面表示。此舉不僅展現聯邦快遞對在地員工的承諾，更凸顯公司在台灣及亞太地區擴張的營運實力。

翻新後的總部佔地面積約2900平方米，集策略規劃、營運、市場行銷、人力資源、銷售、資訊、法務、財務管理等多項職能於一體。此次全新設計體現了聯邦快遞的「員工-服務-利潤」理念，並引入多項旨在提升員工福祉與協作效率的設施，包括多功能休憩區、集乳室、靜思室、升降桌、協作區域，以及無障礙空間設計等。

新總部整合智慧辦公室技術以提升工作效率並支持全球協作，相關技術包含：智慧會議室系統、即時網路備援機制、工作流程管理工具、智能網路架構、Wi-Fi 6全覆蓋及更高階的視訊會議系統。親生物性設計是此次升級的核心要素。新辦公室採用低碳與再生建材，打造出融合自然元素的現代化工作環境。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「台灣是聯邦快遞的重要策略市場，透過總部全新升級，我們能為團隊提供更優質的工作環境與服務能力，同時因應半導體、電子與電商等產業對時效與可靠性的嚴格要求，持續提升供應鏈的韌性。未來，聯邦快遞也將持續投入創新物流解決方案，協助台灣企業加速區域及全球拓展，並與在地夥伴共同創造長遠繁榮。」

聯邦快遞持續加大在台投資，強化跨境運輸網路與在地營運能力，以支援台灣企業在全球供應鏈中扮演的關鍵角色。隨著半導體、高科技製造與跨境電商需求持續成長，公司近期新增台灣與韓國仁川每日直飛航班，進一步提升整體運輸時效、網絡覆蓋與截件彈性。藉由亞太區樞紐航線的深度整合，聯邦快遞致力提供更高效、更具競爭力的跨境物流方案。

自1990年於桃園國際機場啟動營運，並在建國北路設立台北首座服務站以來，聯邦快遞在台灣的營運版圖持續拓展。目前聯邦快遞在台灣擁有10座全球服務中心、9處服務站、逾8000 個授權寄件中心，以及超過由400輛運務車與機車所組成的配送車隊，其中包括5台電動三輪車與12台電動卡車。聯邦快遞在全台亦擁有近 1200名專業員工，提供完整的快遞與貨運服務。