台航去年EPS上看3元、今年Q2兩艘新船添業績　後續造船續推動

▲台航的輕便系列船舶自備吊桿，會是烏克重建的最適合船型。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

法人推估，台灣航業(2617)去年EPS上看3元，今年4、5月各有一艘4萬噸輕便型船節能船交船，將可為今年添加業績。台航在2028年第三季還有兩艘6.4萬噸超輕便型節能船交船，公司表示未來將衡量船價與塢檔，評估適時推動船舶汰舊換新。

台航在過去的15年內，僅在2016年海運市場狀況最差的時候，出現EPS-0.22元虧損，保持長期獲利的良好紀錄，近五年平均EPS在3元左右，股利配發率約五成，是散裝船運的模範生；公司採取分年小量造新船計畫，現有21艘船舶平均船齡僅5.9歲，最老的船也僅有13年船齡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司去年前三季合併營收為新台幣31.25億元，營業利益11.03億元，歸屬母公司淨利9.86億元，EPS2.36元，毛利率皆在40%以上。

去年第三季單季EPS1.35元，扣除陽明股利貢獻的0.67元，本業EPS有0.68元，優於第二季的0.43元；第四季公司旗下中小型散裝船因為美國大豆成功獲得中國與東南亞國家承諾加購3100萬噸，對去年第四季與今年第一季業績都會有加分作用。

今年雖然陽明的發放的股利估計會減少，但因本業有兩艘輕便型新船第二季就加入營運，將可增添營收獲利，加上今年有新增西非幾內亞西芒杜礦場長航程運輸、多國承諾採購的美國穀物，業界估計運費水平將會優於去年。

公司規劃今年兩艘新船簽屬2-3年的指數半連結長約，維持穩健的獲利水平；法人估計台航全年本業獲利應該與去年相當，俄烏戰爭若能在今年內結束，台航自備吊桿的輕便系列散裝船，最適合運輸烏克蘭重建物資運輸。

台航還擁有中油觀塘港LNG拖船25年合約，所屬5艘拖船與2艘交通船，也都享有穩定獲利，公司表示將持續拓展相關代營業務。

另台航過去負責經營的「台華輪」，一年要虧損3、4千萬元，2023年9月交船營運的新造「澎湖輪」，目前已處於損益兩平狀況，公司表示今年將加強行銷，擴展客源，以增添獲利。