台股市值逼近百兆　證交所董座：全球排名第7

今（2026）年新曆年開年，台股攻克3萬點大關，今（8）日證交所舉辦歲末新春活動，董事長林修銘表示，台股總市值正向100兆元挑戰，全球交易所排名從第八名推進至第七名，上市日均量突破8千億元天量，接下來，將是挑戰第六大。

林修銘說，2025年全體市場參與者的共同努力下，台股價量齊揚、屢創新高，加權股價指數收在28963.6點，上市公司總市值突破94兆元，台股股規模躍升全球第八大，今年1月交易的這幾天，加權股價指數更一舉突破3萬點，總市值挑戰100兆元，並創下全球排名第七的佳績。

林修銘強調，上述亮眼數字，不僅展現市場充沛流動性，更反映上市公司扎實的基本面與持續創新實力，去年全年度上市公司營收與獲利雙雙成長，再次顯示台灣在關鍵供應鏈中穩固的核心地位。

林修銘說明，更重要的是，資本市場的豐碩成果與全民共享，去年底全台證券開戶人數已達 1377 萬人，占總人口近六成，投資人受惠股價上漲，並享有穩定配發的股利，證交稅隨著市場活絡，進一步挹注政府稅收，支持社會整體發展。

展望今年，站在台股突破 3 萬點的出發點，林修銘曝五大策略延伸成果、放大效益，至於各界質疑台股「虛胖」，強調台股具備扎實基本面與高度國際連結，受惠 AI 浪潮的順勢而為，這是台灣值得驕傲的競爭優勢。

針對未來布局，證交所將採取更多積極行動，以提升企業價值與孵育新創獨角獸、深化ETF多元商品與跨境合作、永續與數位並進提升制度韌性、壯大亞資中心國際品牌，以及建構安全共融的資本市場等五大策略延伸既有成果並放大效益，目標讓台灣不只是科技產業的布局重點，更要成為全球資金長期停泊。