快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（9日）開高走低，加權指數終場下跌71.59點，以30288.96點作收，跌幅0.24％，成交量6763.08億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲9.9點開出，指數開高走低，盤中最高達30500.42點，最低29925.49點，終場收在30288.96點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1680元，跌幅0.3％；鴻海（2317）上漲1元至230.5元；聯發科（2454）下跌25元至1420元；廣達（2382）上漲10元來到283元；長榮（2603）維持平盤至193.5元。

今天漲幅前5名個股為華通（2313）上漲10.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲5.3元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.25元，漲幅10％；中揚光（6668）上漲3.55元，漲幅10％；和成（1810）上漲1.85元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌24元，跌幅9.94％；彩晶（6116）下跌1.15元，跌幅9.87％；華邦電（2344）下跌10.7元，跌幅9.86％；銘異（3060）下跌3.4元，跌幅9.3％；千興（2025）下跌1.15元，跌幅8.88％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
華通（2313）115.5▲10.5▲10.0％
南茂（8150）58.3▲5.3▲10.0％
州巧（3543）46.75▲4.25▲10.0％
中揚光（6668）39.05▲3.55▲10.0％
和成（1810）20.35▲1.85▲10.0％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
南亞科（2408）217.5▼24.0▼9.94％
彩晶（6116）10.5▼1.15▼9.87％
華邦電（2344）97.8▼10.7▼9.86％
銘異（3060）33.15▼3.4▼9.3％
千興（2025）11.8▼1.15▼8.88％

資料來源：證交所

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

台積電（2330）今日公布去年（2025年）12月營收，12月單月合併營收為3350億元，月減 2.5%、年增20.4%；第4季合併營收正式突破兆元達1.05兆元，改寫單季營運新紀錄，累計2025全年合併營收為3兆8090.54億元，年增31.6%，再刷歷史新高。

2026-01-09 13:43
2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

2026-01-09 11:04
記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。

2026-01-09 10:06
一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

2026-01-09 00:05
UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

2026-01-09 11:21
記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

台股在記憶體、面板股相繼被證交所處置，影響投資人持股信心，一度引發恐慌性殺盤，今（9日）日開盤僅半小時指數開低走低重挫逾400點，跌破3萬點。

2026-01-09 09:45
快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

台股今（9日）開高走低，加權指數終場下跌71.59點，以30288.96點作收，跌幅0.24％，成交量6763.08億元。

2026-01-09 13:39
DHL任命李吉慶為台灣總經理　吳志忠任亞太區人力資源資深副總裁

全球國際快遞服務領導品牌DHL國際快遞宣布，即日起由DHL國際快遞中亞區樞紐中心 (Central Asia Hub, CAH)總經理李吉慶(Samuel Lee)出任DHL國際快遞台灣總經理一職。李吉慶將接替吳志忠的職務，發揮超過20年的豐富產業經驗及宏觀視野，帶領台灣團隊持續提供卓越服務，鞏固品牌領導者的地位。吳志忠則接任DHL 國際快遞亞太區人力資源管理處資深副總裁一職。

2026-01-09 13:35
聯準會仍有降息空間　美非投等債有看頭

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間，玉山投信指出，在降息環境下，歷史數據顯示，往往能帶動公債殖利率持續下行，進而使美債殖利率仍有下行空間，創造美國非投資級債的資本利得契機；更重要的是，盤點各類債券資產最新殖利率，仍以美國非投資級債居債市之冠，達6.56%。

2026-01-09 12:46
快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

美股8 日漲跌互見，台股今（9）以上漲9.9點、30370.45點開出，指數隨即翻黑下跌逾160點，指數跌破30200點。

2026-01-09 09:04

