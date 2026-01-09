快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（9日）開高走低，加權指數終場下跌71.59點，以30288.96點作收，跌幅0.24％，成交量6763.08億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲9.9點開出，指數開高走低，盤中最高達30500.42點，最低29925.49點，終場收在30288.96點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1680元，跌幅0.3％；鴻海（2317）上漲1元至230.5元；聯發科（2454）下跌25元至1420元；廣達（2382）上漲10元來到283元；長榮（2603）維持平盤至193.5元。

今天漲幅前5名個股為華通（2313）上漲10.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲5.3元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.25元，漲幅10％；中揚光（6668）上漲3.55元，漲幅10％；和成（1810）上漲1.85元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌24元，跌幅9.94％；彩晶（6116）下跌1.15元，跌幅9.87％；華邦電（2344）下跌10.7元，跌幅9.86％；銘異（3060）下跌3.4元，跌幅9.3％；千興（2025）下跌1.15元，跌幅8.88％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華通（2313） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 南茂（8150） 58.3 ▲5.3 ▲10.0％ 州巧（3543） 46.75 ▲4.25 ▲10.0％ 中揚光（6668） 39.05 ▲3.55 ▲10.0％ 和成（1810） 20.35 ▲1.85 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 南亞科（2408） 217.5 ▼24.0 ▼9.94％ 彩晶（6116） 10.5 ▼1.15 ▼9.87％ 華邦電（2344） 97.8 ▼10.7 ▼9.86％ 銘異（3060） 33.15 ▼3.4 ▼9.3％ 千興（2025） 11.8 ▼1.15 ▼8.88％

資料來源：證交所