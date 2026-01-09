快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（9日）開高走低，加權指數終場下跌71.59點，以30288.96點作收，跌幅0.24％，成交量6763.08億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲9.9點開出，指數開高走低，盤中最高達30500.42點，最低29925.49點，終場收在30288.96點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1680元，跌幅0.3％；鴻海（2317）上漲1元至230.5元；聯發科（2454）下跌25元至1420元；廣達（2382）上漲10元來到283元；長榮（2603）維持平盤至193.5元。
今天漲幅前5名個股為華通（2313）上漲10.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲5.3元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.25元，漲幅10％；中揚光（6668）上漲3.55元，漲幅10％；和成（1810）上漲1.85元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌24元，跌幅9.94％；彩晶（6116）下跌1.15元，跌幅9.87％；華邦電（2344）下跌10.7元，跌幅9.86％；銘異（3060）下跌3.4元，跌幅9.3％；千興（2025）下跌1.15元，跌幅8.88％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華通（2313）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|南茂（8150）
|58.3
|▲5.3
|▲10.0％
|州巧（3543）
|46.75
|▲4.25
|▲10.0％
|中揚光（6668）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|和成（1810）
|20.35
|▲1.85
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|南亞科（2408）
|217.5
|▼24.0
|▼9.94％
|彩晶（6116）
|10.5
|▼1.15
|▼9.87％
|華邦電（2344）
|97.8
|▼10.7
|▼9.86％
|銘異（3060）
|33.15
|▼3.4
|▼9.3％
|千興（2025）
|11.8
|▼1.15
|▼8.88％
資料來源：證交所
