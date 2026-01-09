ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大車隊去年營收31.3億元、年增3.57%　今年加強推廣上千項服務添業績　

▲55688集團執行長林念臻(右)、品牌發言人林念穎(左)與品牌代言人合照楊祐寧合影。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)去年12月單月合併營收為2.88億元，月增7.02%，全年營收為31.3億元，年增3.57%。集團執行長林念臻稍早表示，2026年將全力讓55688集團的上千項服務廣為周知，以增添業績。

55688集團2025年全年的業務成長，主要來自計程車媒合服務及生活媒合服務，合併年增分別為4.85%、4.01%。

不僅出行服務，隨著新的一年到來、春節腳步逼近，民眾在生活服務與即時配送上的需求明顯升溫。55688集團旗下多項生活型服務業務，(2025年)12月同步成長，展現年終旺季帶動的強勁動能，也反映消費者對高品質、即時服務的高度依賴。

「55688生活大管家」在居家整理、除舊佈新的需求推升下，清潔到府服務表現亮眼。許多家庭更傾向選擇一次到位的居家清潔，帶動(2025年)12月訂單量持續攀升，較去年同期增加約12.9%，年增成長率更達32.4%，旺季效應明顯，顯示專業、可信賴的居家服務已成為民眾迎接新年的重要選擇。

此外，隨著年終聚會、企業送禮及春節伴手禮需求陸續啟動，「55688 即時快遞」於 (2025年)12 月迎來爆發性成長，受惠於節慶期間即時送達需求增加，訂單量較前月成長20%、較上一季成長24%，與去年同期相比更大幅成長30倍，顯見即時配送服務已成為送禮物流的重要選項之一，為消費者在送禮與取件需求上帶來更有效率的便利性。

55688集團在穩健推動營運成長的同時，也持續深化企業社會責任，積極配合各縣市政府推動的民生福利政策，支持不同族群的出行需求。隨著2026年各項福利增加，55688台灣大車隊的「敬老愛心計程車隊」與「好孕專車」也站穩第一線，作為銀髮族與孕婦安心出行的強力後盾，在專業駕駛團隊與完善的運能調度上，提供安全、友善且穩定的出行服務，深耕「一直都在、無處不載」的集團品牌核心理念。

