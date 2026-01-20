艾瑞生醫獲南亞投資　搶攻再生醫療商機

▲艾瑞生醫創辦人曾育弘。（圖／艾瑞生醫提供）

記者高兆麟／台北報導

由正揚生醫轉投資之艾瑞生醫今日舉辦臨時股東大會，並表示獲南亞塑膠（1303）以總金額不超過 2.1 億元範圍投資艾瑞。對此雙方期望未來強強聯手深化雙方合作關係，將能掌握再生醫療產業的商機，強化彼此在醫材產品上的開發與銷售布局。

艾瑞生醫113年全年財報合併營收1.86億元、稅後淨利230萬元，每股淨利（EPS）0.2元。針對獲利較前一年度（EPS 4.3元）修正，公司表示，主係因應全球訂單成長需求，積極擴增產能與優化製程設備，致使相關資本支出與研發費用增加，此乃為佈局未來爆發性成長的必要投資。會中並補選一任監察人曾柏堯。

艾瑞目前實收資本額為1.16億元，是創辦人曾育弘於2015年將正揚之生物製劑生產銷售部門獨立所成立，艾瑞具有10 年以上的再生醫療產業經驗，專攻人類血小板裂解液（hPL）開發。近年再生醫療與細胞療法蓬勃發展，hPL為幹細胞與免疫細胞培養液的重要材料，其產業與學研需求也大幅成長。旗下產品Helios系列已銷售至70多國，市占率全球名列前茅，不但已建立完整的全球經銷通路鏈佈局，且連八年獲利，計劃今年啟動在台灣公開發行上市（IPO）計劃。

南亞塑膠近年積極轉型生產並佈局包含醫材在內的高值化產品並建立自有品牌，日前相中艾瑞在細胞培養基的生產技術，去年底公告，經董事會決議以總金額不超過 2.1 億元範圍投資艾瑞。對此雙方期望未來強強聯手深化雙方合作關係，將能掌握再生醫療產業的商機，強化彼此在醫材產品上的開發與銷售布局。

曾育弘表示：「從經營牙科診所、投入再生醫療產業，創設了正揚及艾瑞，成為跨足新藥、醫材與再生醫療的產業鏈，期發揮營運綜效。艾瑞的核心技術移轉自美國艾默里大學，在台灣發揚光大，不斷開發系列產品，行銷多國，全球市佔名列前茅，成為台灣的隱形冠軍。雖然面臨股東經營理念分歧的紛擾，艾瑞將持續積極研發，成為全球頂尖企業，獲得南亞的肯定與資金挹注後將成為助力，讓艾瑞更上層樓。」

展望今年，艾瑞將持續鞏固人源細胞培養基開發在全球領導地位，秉持原有良好的經營實績、強化公司治理之監督機制，並正式啟動在台灣的 IPO 計畫，期透過資本市場的力量加速創新研發並拓展全球份額，致力成為國際再生醫療供應鏈中不可或缺的關鍵力量，為股東創造最大投資效益。