ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新青安「水龍頭」打開！　12月受理4360件刷8個月新高

▲賞屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

▲賞屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房貸水龍頭再度打開！財政部今（20）日公告2025年12月新青安受理與撥貸統計，單月受理件數達4360戶，創2025年4月以來、8個月新高；撥貸件數更達4443戶，為2025年3月以來、9個月新高，且撥貸戶數已連續4個月高於受理戶數，單月多出83戶。

從金額來看，12月新青安受理金額為346.87億元，為2025年4月以來新高；撥貸金額則達364.71億元，創下2025年3月以來高點。市場解讀，隨著新青安撥款排除在《銀行法》72-2條計算範圍之外，行庫排撥壓力明顯減輕，整體融資胃納量同步放大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步觀察各行庫表現，2025年12月新青安撥貸執行中，台銀受理1128戶、金額88.9億元居冠，單月撥貸1119戶、88.17億元，受理與撥貸規模相當，顯示去化順暢。

8大官股銀行中，土銀受理680戶、申請金額53.86億元，但單月撥貸件數高達1093戶、金額92.08億元，撥貸量大幅超越受理件數，同業私下打趣形容為「年終出貨」，撥貸金額甚至反超台銀。

此外，合庫銀12月新青安受理726戶、金額53.36億元，撥貸727戶、金額60.91億元，撥貸件數小幅高於受理件數，整體表現排名第3。

兆豐銀單月受理463戶、撥貸425戶，受理與撥貸金額分別為41.15億元與36.89億元，排名第4。

相較之下，一銀12月受理413戶雖排名第5，但撥貸僅203戶，不到受理戶數的一半；反觀彰銀、華銀與台企銀，受理件數雖未達400戶，但受理與撥貸戶數落差均未超過60戶，顯示等候核貸人潮，並未如一銀明顯。

關鍵字： 房貸新青安撥貸官股銀行房貸趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Kany做皮拉提斯動作太難　突然出現翼龍叫聲ＸＤ

推薦閱讀

外資續賣超台股近40億！大砍面板股　狂掃貨台玻、聯電

外資續賣超台股近40億！大砍面板股　狂掃貨台玻、聯電

台股今（20日）收盤創新高，惟外資連二賣，但今日賣超39.83億元，賣超幅度較昨日縮小，大買台玻（1802）與聯電（2303），但大賣面板雙雄，至於創收盤新高的台積電（2330）卻遭調節賣超5392張。

2026-01-20 17:23
玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

PCB上游高階玻纖布因AI（人工智慧）需求供應吃緊，建榮（5340）股價連拉4根漲停，今日破百元，創新高價，今（20）日提前公布獲利，自結去年（2025年）12月單月每股獲利0.15元，年成長15%，由於建榮股價短線漲幅大，昨日遭櫃買中心列注意股。

2026-01-20 16:24
地緣政治風險、美期中選舉　元大期：今年市場波動度不亞於去年

地緣政治風險、美期中選舉　元大期：今年市場波動度不亞於去年

今（2026）年是美國總統川普主政第二年，元大期貨認為，今年依然存在地緣政治、全球經濟不確定性等風險，尤其又遇上美國期中選舉年，因此市場波動度不亞於去（2025）年，這對衍生性交易市場是機會，同時也是挑戰。

2026-01-20 15:28
面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

面板股友達 （2409）、群創（3481）今（20）日連袂走跌，下挫逾4%，其中群創明（21）日迎來處置出關，惟大股東華準公告將陸續出清持股，至於友達交易2小時爆逾46萬張大量，穩居成交王。

2026-01-20 11:04
53萬人心安！00929翻紅走高順利填息　3檔台股ETF除息秀一文看

53萬人心安！00929翻紅走高順利填息　3檔台股ETF除息秀一文看

受益人數約53.1萬人的高股息ETF復華台灣科技優息（00929）於今（20）日除息，每股配發0.1元，持有一張可領100元，昨（19）日收盤價19.64元，今日除息參考價19.54元，早盤雖然走低，震盪走高回到平盤附近，最高來到19.66元，完成填息。

2026-01-20 10:23
記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

記憶體類股遭遇美國川普政府有意對非美製造產品加徵100%關稅利空衝擊，今（20）日開盤包括南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）等3檔開盤即摜跌停，華邦電（2344）跌逾9%，不過晶圓代工廠力積電（6770）在8點19分灌進11993張大量後逆勢翻紅，漲幅近半根，盤中最高65.3元，為2022年2月10日以來、近4年新高。

2026-01-20 09:42
台股衝破3萬1　國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

台股衝破3萬1　國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

台股指數頻創新高，衝破3萬1千點之際，針對「2026上半年台股加權指數高低點」的預期進行調查，合計有39%民眾預期，今（2026）上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

2026-01-20 09:40
12.3萬人揪心！00830暴力配9元　今除息填3成

12.3萬人揪心！00830暴力配9元　今除息填3成

擁有12.3萬受益人國泰費城半導體（00830）於今（20）日除息每股配發9元，昨（19）日收盤價64.9元計算，除息參考價為55.9元，股價開平走高，最高來到59.05元，填息35%。

2026-01-20 11:05
晶圓雙雄回血！台積電翻紅　聯電亮燈飆逾4年新高

晶圓雙雄回血！台積電翻紅　聯電亮燈飆逾4年新高

半導體晶圓代工雙雄今（20）日開低走高，權值股台積電（2330）盤中翻紅，「二哥」聯電（2303）更亮燈衝68.7元，刷2021年9月13日以來、逾4年4個月新高。

2026-01-20 11:01
記憶體100%關稅免驚！專家引台積電赴美　預言成「AI電子黃金」

記憶體100%關稅免驚！專家引台積電赴美　預言成「AI電子黃金」

記憶體業受到「美國可能對非美國記憶體課 100% 關稅」消息影響股價波動，不過投資老手、鈞弘資本執行長沈萬鈞表示，「如果你曾經完整經歷過台積電赴美投資的那段歷史，你應該會有完全不同的感受。」沈萬鈞認為記憶體這波「不是懲罰，而是點名」，預言將成為接棒台積電（2330）先進製程赴美的戰略工具，成為AI世代下的「電子黃金」。

2026-01-20 10:15

讀者迴響

熱門新聞

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

即／威力彩連24槓　下期6.3億！

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！

美光助攻DRAM製程？力積電重訊澄清

台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

晶圓雙雄回血！台積電翻紅　聯電亮燈飆逾4年新高

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

門檻不高！Google姊妹公司台灣徵才「年薪上看460萬」

53萬人心安！00929翻紅走高順利填息　3檔台股ETF除息秀一文看

台積電跌20元至1740　台股狂殺299點回測31300

12.3萬人揪心！00830暴力配9元　今除息填3成

記憶體100%關稅免驚！專家引台積電赴美　預言成「AI電子黃金」

中環賣「176張台積電」　轉買上詮、金像電

壽險業再出手！凱基人壽101億搶下信義區精華地

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366