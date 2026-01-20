新青安「水龍頭」打開！　12月受理4360件刷8個月新高

▲賞屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房貸水龍頭再度打開！財政部今（20）日公告2025年12月新青安受理與撥貸統計，單月受理件數達4360戶，創2025年4月以來、8個月新高；撥貸件數更達4443戶，為2025年3月以來、9個月新高，且撥貸戶數已連續4個月高於受理戶數，單月多出83戶。

從金額來看，12月新青安受理金額為346.87億元，為2025年4月以來新高；撥貸金額則達364.71億元，創下2025年3月以來高點。市場解讀，隨著新青安撥款排除在《銀行法》72-2條計算範圍之外，行庫排撥壓力明顯減輕，整體融資胃納量同步放大。

進一步觀察各行庫表現，2025年12月新青安撥貸執行中，台銀受理1128戶、金額88.9億元居冠，單月撥貸1119戶、88.17億元，受理與撥貸規模相當，顯示去化順暢。

8大官股銀行中，土銀受理680戶、申請金額53.86億元，但單月撥貸件數高達1093戶、金額92.08億元，撥貸量大幅超越受理件數，同業私下打趣形容為「年終出貨」，撥貸金額甚至反超台銀。

此外，合庫銀12月新青安受理726戶、金額53.36億元，撥貸727戶、金額60.91億元，撥貸件數小幅高於受理件數，整體表現排名第3。

兆豐銀單月受理463戶、撥貸425戶，受理與撥貸金額分別為41.15億元與36.89億元，排名第4。

相較之下，一銀12月受理413戶雖排名第5，但撥貸僅203戶，不到受理戶數的一半；反觀彰銀、華銀與台企銀，受理件數雖未達400戶，但受理與撥貸戶數落差均未超過60戶，顯示等候核貸人潮，並未如一銀明顯。