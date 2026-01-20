上市櫃公司IFRS永續揭露準則　金管會分3階段實施、明年起申報

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為增加永續相關財務資訊之可比較性，引導永續資金投入，金管會修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，要求上市上櫃公司自2026會計年度起按實收資本額分三階段適用IFRS永續揭露準則(下稱永續準則)並於年報中以專章方式揭露永續相關財務資訊，實收資本額100億上市櫃公司率先適用，必須在2027年起申報。

金管會分三階段實施IFRS永續揭露準則，第一階段實收資本額達100 億元以上之上市櫃公司，應自2026會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自 2027年起申報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二階段為實收資本額達 50 億元以上且未達 100 億元之上市上櫃公司，應自 2027會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自2028年起申報。

第三階段實收資本額未達 50 億元之上市上櫃公司，應自 2028 會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自 2029年起申報。

證期局副局長黃厚銘指出，為協助公司順利接軌，金管會督導「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組製作前開第一階段公司及第二階段公司之IFRS永續揭露準則導入計畫參考範例，已置於接軌IFRS永續揭露準則專區提供公司參考，其中第一階段之公司於2026會計年度開始適用編製永續相關財務資訊，並於2027年3月16日前與年度財務報告同時公告申報，目前尚無執行進度重大落後之情形。