繼達飛之後　馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟將重啟紅海航線

▲馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟將重啟紅海航線。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

英國海事媒體Seatrade Maritime News報導，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟所經營的印度-中東-地中海航線(ME11)，將跟進法國達飛的行動，重返紅海，通行蘇伊士運河，成為第一組重返紅海的聯盟船隊。由於重返紅海營運成本將大幅降低，業界估計其他船公司營運壓力將加大，如無特殊意外跟進的公司與航線會日益增多。

在馬士基單獨經營的MECL服務恢復蘇伊士運河航行後，傳出雙子星聯盟預計將重啟紅海和蘇伊士運河航線，而兩家公司均未否認這項計畫。

ME11航線目前在中東停靠傑貝阿里港和獅子港，在印度西海岸停靠蒙德拉港和賈瓦哈拉爾·尼赫魯港，然後繞過好望角，前往地中海的丹吉爾港、瓦倫西亞港和塞得港。該航線是以12艘平均裝載量為1.6萬箱(20呎櫃)航行。

該服務航線恢復紅海和蘇伊士運河航行後，「雙子星聯盟」將能夠停靠沙特阿拉伯紅海港口吉達港。 目前，吉達港由三條穿梭航線(JD1、JD2和JD3)提供服務，這三條航線分別停靠丹吉爾港、阿爾赫西拉斯港、塞得港、亞喀巴港和吉達港。

業界估算，重返紅海可直接節省約3000海浬的航程，縮短10天左右的航行時間，單航次燃油成本預計減少20萬-30萬美元。

Seatrade Maritime News指出，馬士基和赫伯羅德分別給出了相同聲明，稱：「在合作框架內，赫伯羅德和馬士基自然會就何時認為引入跨蘇伊士運河航線網是安全的進行持續討論。 任何航線網路的調整都將以盡量減少對客戶造成干擾的方式實施，同時秉持『雙子星聯盟』行業領先的準班率這一標誌性特點。」