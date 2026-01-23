00929、00934漲幅超車大盤！高股息ETF上演「被動打敗主動」強勢逆襲

財經中心／綜合報導

台股1月22日在權值股領軍下強勢反彈，加權指數大漲1.60%，高股息ETF同步走強，以中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）表現最為亮眼，分別勁揚2.19%、1.92%，包辦高股息ETF漲幅前兩名，不僅漲幅領先大盤，更打敗多檔主動式台股ETF，成為市場矚目焦點。

觀察今日高股息ETF表現，8檔漲幅超過1%，其中，00934、00929展現強勁攻勢，漲幅一舉超越主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動第一金台股優（00994A）等主動台股ETF，呈現少見的「被動勝主動」格局。

其中00929最受關注，今日成交量達8.3萬張，近五日成交均量達8.6萬張，人氣持續升溫。法人指出，自去年進行指數升級與換股調整後，00929的投組結構獲得大幅優化，不僅改善過去相對落後的績效，更強化在多頭行情中的進攻能力，近期無論是漲勢還是配息表現皆同步轉強，吸引市場資金積極回流。

根據CMoney資料統計，截至1月22日止，00929今年以來還原息報酬率已達9.40%，表現穩居高股息ETF前段班，明顯優於國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等高人氣ETF，也進一步鞏固其在「高股息＋成長」策略上的市場優勢。





從成分股來看，00929對半導體產業鏈的佈局為其一大亮點，整體產業相關持股比重高達五成，涵蓋從上游的環球晶、中美晶，中游IC設計的聯發科，到晶圓代工龍頭台積電、聯電、世界先進，以及下游封測廠力成、矽格等，完整串聯半導體供應鏈。法人認為，這樣的結構設計讓00929在具備穩定配息的同時，也能參與台灣科技產業的長線成長動能，是高股息ETF中少見兼顧「收益與資本利得」的配置策略。

不僅績效走揚，00929於指數升級後，也同步將每單位配息由0.09元調高至0.10元，且在除息當日即完成填息。市場解讀，這反映出投組優化不僅帶動股價上攻，同時也改善配息品質，逐步建立起「漲得動、配得穩、填得快」的正向循環，打破過去高股息ETF僅具防守性的傳統印象。

綜合來看，00929不僅成功參與這波台股上攻行情，成交量也持續維持高檔，顯示資金並非僅為短線操作，而是開始進行中長期布局。專家分析，00929在完成指數升級後，股價彈性明顯提升，逐漸吸引重視「現金流＋資本利得」的投資人關注，也讓「科技優息」的產品定位重新被市場定價。

