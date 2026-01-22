漲不動！00929換股改版奏效　納入台積電聯發科、績效躍升高股息第二

財經中心／綜合報導

台股走勢強勁，帶動台股ETF全面齊揚。觀察高股息ETF近月績效，包括台新永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）及FT臺灣永續高息（00961）等四檔漲幅皆逾10%，表現最為亮眼。

台股一飛衝天，近一個月加權報酬指數上漲逾14%，高股息ETF漲勢也明顯加溫。其中，00936以12.1%漲幅居冠，00929與00934分別上漲10.8%、10.7%，緊追在後；其餘如00939、00900亦繳出9%以上的報酬率。

其中，00929表現格外吸睛，回顧先前走勢，其漲幅一度相對落後，近來卻迅速挺進前段班，近一週上漲4.7%、近一個月勁揚10.8%，躍居高股息ETF第二名。法人分析，關鍵在於00929投資組合結構調整後，配置更貼近台股主流領漲族群，帶動跟漲力道升溫，推升整體績效表現。

00929過去一年僅換股一次，選股偏向鎖定年配息個股，雖具低周轉、節省成本的優勢，但面對盤勢快速輪動時較難即時調整，也容易錯失季配或半年配、但成長性更突出的科技權值股，因而容易在多頭行情中反應相對偏慢。

為了優化投資效率，00929去年底啟動掛牌以來最大規模的指數規則升級，將換股頻率改為每年6月與12月各一次，成分股由40檔擴增至50檔，同時納入生技醫療、數位雲端及綠能環保等三大新興產業，這些變革被視為績效回神的關鍵因素。

透過12月換股機制，00929得以卡位台積電、聯發科與大立光等權值三雄，補足AI先進製程與運算核心的成長拼圖，使其具備跟隨大盤衝刺的攻擊力，有助於擺脫高股息ETF在多頭市場中漲不動的困境。

除了權值股助攻外，00929的產業布局視野更從純電子股延伸至綠能環保等新興領域，12月納入廢棄物處理龍頭可寧衛，受惠於政策紅利與土方商機，可寧衛股價強勢噴發，成為推升00929績效的超級黑馬。

存股達人認為，整體來看，升級後的00929已建構出從上游矽晶圓、中游晶圓代工到下游封測與雲端基礎建設的完整AI供應鏈。透過「旺季追息、淡季追成長」的靈活操作，有助於提升攻防兼備的實力，在震盪中具防禦支撐，在多頭中具領漲潛力。

