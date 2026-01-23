愛達女神號首航基隆港　基隆港務分公司、鐵路公司帶老外騎鐵馬

▲「郵輪鐵道觀光大聯盟」自行車踩線團自松山車站環島1號線0km起點出發。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

基隆港於今(23)日上午7時迎接愛達郵輪(AIDA Cruises)旗下「愛達女神號」首航，搭載1977名旅客來台，為今年第1艘首航郵輪。台灣港務公司基隆分公司除以拖船噴水歡迎外，也登輪與船方互贈紀念牌，展現真摯的友好與歡迎之意。

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一，與一般郵輪不同的是，德國郵輪規劃的岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點特色，由船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光。

基隆分公司看準114年外籍旅客達37.6萬人次，創歷史新高及德國旅客躍居第四大客源國的龐大商機，特別針對德國郵輪品牌熱愛的自行車旅遊特色，串聯台灣鐵路公司、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，霸氣組成「郵鐵觀光大聯盟」！更攜手台北市政府觀光傳播局跨域合作，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的獨特低碳行程。

為了讓行程更貼近旅客喜好，基隆分公司特邀「愛達女神號」船上自行車遊程規劃團隊親自「踩線」！行程從基隆港出發，帶著自行車搭乘臺鐵至松山車站，隨即自環島1號線0km起點出發，沿著基隆河濱自行車道追風前行。

沿途行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北臺灣經典地標。這次踩線充分展現了基隆港得天獨厚的交通優勢；港口緊鄰火車站、台鐵可直接搭載自行車、河濱自行車道銜接十分便利！這些亮點將成為德國郵輪品牌未來規劃岸上行程的重要參考，期盼能進一步增加靠泊基隆港的航次，為國際旅客帶來更舒適、高效、獨具魅力的觀光體驗。

基隆分公司將持續深化跨域合作，結合港口、鐵道與城市觀光資源，推動多元且低碳之郵輪旅遊發展，提升基隆港國際競爭力，並為旅客打造更高品質、更具特色之永續郵輪旅遊體驗。