ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋響應愛心公益園遊會　助弱勢家庭過好年

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲「2026寒冬送暖送愛心活動」，規劃多元的攤位內容，有健康檢查、趣味遊戲、美食小吃與義剪活動，現場氣氛熱鬧非凡。（圖／永慶房屋集團提供）

財經中心／綜合報導

農曆春節將近，為弱勢家庭溫暖過新年，台北市議員秦慧珠與台北市城市發展交流促進會於1月17日舉辦「2026寒冬送暖送愛心活動」，匯集各界愛心力量，規劃健康檢查、義剪、美食小吃及互動遊戲等服務攤位，關懷松山區、信義區的弱勢家庭。永慶房屋發揮「社區好鄰居」精神，贊助30頂活動帳篷，也設置攤位活動，為地方注入滿滿的關懷與溫暖。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲秦慧珠議員（圖左2）頒發感謝狀，感謝永慶房屋熱情響應公益園遊會，由永慶房屋資深店協理謝孟儒代表受獎（圖右2）。

公益園遊會陪伴弱勢家庭暖心迎新年

「寒冬送暖送愛心」公益園遊會每年在台北市政府廣場舉行，規劃多元的攤位內容，有健康檢查、趣味遊戲、美食小吃與義剪活動，現場氣氛熱鬧非凡，讓前來參加民眾開心遊玩，也一起關懷弱勢族群。

除了園遊會活動外，也發送逾千份的愛心福袋，內容有白米、麵條等民生必需的日常用品，減輕松山區、信義區的弱勢家庭生活負擔，讓他們感受到社會的溫暖。台北市議員秦慧珠分享，公益園遊會已邁入第14年，長期以來結合地方與民間資源，共同關懷松山、信義區的弱勢家庭，這項活動對他們而言，已成為迎接新年前的重要支持力量。未來也將持續整合更多企業與民眾投入公益活動，讓關懷不間斷，陪伴弱勢家庭安心迎新年。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲秦慧珠議員發送愛心福袋，陪伴弱勢家庭安心迎新年。（圖／秦慧珠議員辦公室提供）

永慶房屋自2021年開始響應「寒冬送暖送愛心」活動！今年再度贊助帳篷外，並規劃棒球九宮格遊戲，只要民眾闖關成功，就能免費兌換甜滋滋的爆米花，現場吸引許多大小朋友前來挑戰，氣氛超熱鬧。永慶房屋信義區資深店協理謝孟儒表示，看見許多家庭在活動中露出笑容，是永慶房屋持續投入公益的最大動力。感謝主辦單位的邀請，齊心為弱勢家庭帶來一份安心與溫暖，未來永慶房屋持續發揮企業的影響力，提供物資、人力等資源，為社會帶來正面與熱情的能量，攜手地方打造幸福美滿社區。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋發揮「社區好鄰居」力量，熱情贊助30頂帳篷，也規劃投球遊戲，陪伴大小朋友同樂。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好近距離】霍諾德徒手攀登台北101！粉絲89樓觀景台幫打氣

推薦閱讀

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

SpaceX密訪台灣供應鏈，點燃低軌道衛星族群漲勢，PCB燿華（2367）延續上周五（23日）漲勢，今（26）日開高走高，直奔48.5元漲停價位，創下2000年6月以來新高，開盤交易一個小時，成交量達14萬張，居上市第二大成交量個股，衛星板華通（2313）開高走高，上攻182元，創下2千年9月新高，高價指標股昇達科（3491）不畏處置約束，直攻1185元漲停價位。

2026-01-26 11:12
哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

市場盛傳美日恐聯手干預匯市，日圓急升，台銀日圓現鈔「甜甜價」瞬間消風。台灣銀行今（26日）開盤日圓現鈔賣出價為0.2067，盤中一路走高，上午10點14分已升至0.2077，創下近3個月來最差價格，讓準備赴日旅遊的哈日族直呼吃不消。

2026-01-26 10:41
三星高頻記憶體告捷　韓媒：下月供貨輝達

三星高頻記憶體告捷　韓媒：下月供貨輝達

根據外媒路透社引述知情人士報導，三星電子計畫於下月啟動次世代高頻寬記憶體（HBM4）量產，並供應輝達（NVIDIA），正式加入新一代AI記憶體供應戰局。

2026-01-26 11:02
聯發科率「聯家軍」猛打賞！00927填息達陣　2／13入帳

聯發科率「聯家軍」猛打賞！00927填息達陣　2／13入帳

台股今（26）日在聯發科（2454）、聯電（2303）等「聯家軍」猛攻下，半導體權值股回神，連帶台股半導體相關ETF表現也跟著上揚，其中擁有6.49萬受益人的台股ETF群益半導體收益（00927）也於今日開盤就填息，統計此次00927填息之路僅歷經6個交易日，有參與此次除息的投資人，將於2月13日領息。

2026-01-26 10:05
台積電、聯發科雙飆天價　台股漲222點衝32184新高

台積電、聯發科雙飆天價　台股漲222點衝32184新高

台股今（26）日早盤在權值股台積電（2330）翻紅刷1785元新高與權值股聯發科（2454）觸及漲停飆天價的激勵下，盤中一度大漲222.87點至32184.38點新高，提前達到「農曆封關前攻3萬2」的境界。

2026-01-26 09:41
金價首飆5000美元　川普地緣風暴＋中國狂買掀史詩級漲勢

金價首飆5000美元　川普地緣風暴＋中國狂買掀史詩級漲勢

黃金多頭氣勢如虹！國際金價今（26）日清晨台北時間首度衝破每盎司5000美元大關，刷新歷史紀錄。美國前總統川普密集出招引爆地緣政治風暴，加上中國央行狂掃黃金、全球資金湧入避險資產，共同催出這波堪稱「史詩級漲勢」。截至台北時間上午8點，紐約期金最高觸及每盎司5080美元，現貨黃金也突破5040美元，引發市場高度關注。

2026-01-26 08:40
飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

國際金價飆破每盎司5000美元大關，台銀黃金存摺、銀樓飾金報價今（26）日一飛沖天，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，今天飾金一開盤就飆，「1錢賣出價新台幣2萬零30元，只帶2萬元來買，可能會空手而回。」

2026-01-26 12:33
美伊情勢緊張！油價蠢動　台塑三寶同刷漲停板

美伊情勢緊張！油價蠢動　台塑三寶同刷漲停板

美國總統川普加強施壓伊朗，帶動油價漲勢，上周五（23）日布蘭特原油期貨價格收漲2.8%，每桶報價65.88美元，本周上游石化原料也傳出漲聲，資金轉進股價低檔塑化股，台塑四寶除了南亞（1303）之外，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）三檔同步攻克漲停。

2026-01-26 12:32
台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

今（26）日財委會，為了慶祝台股漲破3萬點，立委羅明才請200份雞排、珍奶，外加金元寶，同時質詢央行總裁楊金龍、金管會彭金隆，以及證交所董事長林修銘對於股市發展看法，羅明才並表示台股若再衝過4萬點會再加碼。

2026-01-26 12:11
快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

美系記憶體大廠美光（Micron）飆天價，帶動台廠今（26）日在台股接棒續飆，除了DRAM業者南亞科（2408）盤中刷新天價以外，包括模組廠威剛（3260）、利基型記憶體廠旺宏（2337）、IC設計晶豪科（3006）、處置期進入最後一天的華邦電（2344）盤中皆亮燈，多頭氣盛。

2026-01-26 11:48

讀者迴響

熱門新聞

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

55688台灣大車隊職涯最重要「護花任務」　LuLu爸親駕載女出嫁

哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

金價首飆5000美元　川普地緣風暴＋中國狂買掀史詩級漲勢

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

台股創新高！漲186點衝至32147　台積電跌5元後翻紅飆1785天價

土方新制遭批已讀亂回？國土署：跨部會上線3配套

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

2檔升級黑馬股　產業隊長點名

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

00929策略升級成效顯現

收到財產稅金逃不掉！2026遺贈稅新制大公開　8項QA懶人包一次看

活著就能領錢！　專家稱它「第2張勞保」

門檻不高！Google姊妹公司台灣徵才「年薪上看460萬」

億元達人抱緊AI　獲利翻倍股曝光

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

NRF拉高今年首季美進口櫃預測、估5月轉正　謝志堅：今年不悲觀

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366