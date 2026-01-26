永慶房屋響應愛心公益園遊會　助弱勢家庭過好年

▲「2026寒冬送暖送愛心活動」，規劃多元的攤位內容，有健康檢查、趣味遊戲、美食小吃與義剪活動，現場氣氛熱鬧非凡。（圖／永慶房屋集團提供）

財經中心／綜合報導

農曆春節將近，為弱勢家庭溫暖過新年，台北市議員秦慧珠與台北市城市發展交流促進會於1月17日舉辦「2026寒冬送暖送愛心活動」，匯集各界愛心力量，規劃健康檢查、義剪、美食小吃及互動遊戲等服務攤位，關懷松山區、信義區的弱勢家庭。永慶房屋發揮「社區好鄰居」精神，贊助30頂活動帳篷，也設置攤位活動，為地方注入滿滿的關懷與溫暖。

▲秦慧珠議員（圖左2）頒發感謝狀，感謝永慶房屋熱情響應公益園遊會，由永慶房屋資深店協理謝孟儒代表受獎（圖右2）。



公益園遊會陪伴弱勢家庭暖心迎新年

「寒冬送暖送愛心」公益園遊會每年在台北市政府廣場舉行，規劃多元的攤位內容，有健康檢查、趣味遊戲、美食小吃與義剪活動，現場氣氛熱鬧非凡，讓前來參加民眾開心遊玩，也一起關懷弱勢族群。

除了園遊會活動外，也發送逾千份的愛心福袋，內容有白米、麵條等民生必需的日常用品，減輕松山區、信義區的弱勢家庭生活負擔，讓他們感受到社會的溫暖。台北市議員秦慧珠分享，公益園遊會已邁入第14年，長期以來結合地方與民間資源，共同關懷松山、信義區的弱勢家庭，這項活動對他們而言，已成為迎接新年前的重要支持力量。未來也將持續整合更多企業與民眾投入公益活動，讓關懷不間斷，陪伴弱勢家庭安心迎新年。

▲秦慧珠議員發送愛心福袋，陪伴弱勢家庭安心迎新年。（圖／秦慧珠議員辦公室提供）

永慶房屋自2021年開始響應「寒冬送暖送愛心」活動！今年再度贊助帳篷外，並規劃棒球九宮格遊戲，只要民眾闖關成功，就能免費兌換甜滋滋的爆米花，現場吸引許多大小朋友前來挑戰，氣氛超熱鬧。永慶房屋信義區資深店協理謝孟儒表示，看見許多家庭在活動中露出笑容，是永慶房屋持續投入公益的最大動力。感謝主辦單位的邀請，齊心為弱勢家庭帶來一份安心與溫暖，未來永慶房屋持續發揮企業的影響力，提供物資、人力等資源，為社會帶來正面與熱情的能量，攜手地方打造幸福美滿社區。

▲永慶房屋發揮「社區好鄰居」力量，熱情贊助30頂帳篷，也規劃投球遊戲，陪伴大小朋友同樂。