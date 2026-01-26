第二屆模擬聯合國會議AI驅動全球治理新對話 　深化青年參與國際經貿

▲外交部政務次長吳志中(右三)與財團法人商業發展研究院董事長許添財(中)、龍騰文化事業股份有限公司總經理陳美妃(左三)等與會貴賓合影。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

由財團法人商業發展研究院(CDRI)與龍騰文化事業公司共同主辦的「2026第二屆台灣國際模擬聯合國會議(Taiwan International Model United Nations, TIMUN)」，於今(24)日與明日在國立台灣大學博雅教學館舉行。

本屆會議以人工智慧(AI)於全球經貿與治理體系中的應用與挑戰為核心，匯聚來自全台高中與大專院校共42名青年學子，全程以英文進行，模擬聯合國正式議事程序，展現台灣青年在國際公共議題上的高度參與能量。

外交部政務次長吳志中、商研院(CDRI)董事長許添財與龍騰文化總經理陳美妃均親臨出席致詞，從外交、多邊經貿與教育培力等不同面向，勉勵青年世代深化國際視野，積極參與全球治理。

第二屆TIMUN台灣國際模擬聯合國會議 延續「傳承國際經貿組織參與」的核心精神，並回應AI技術快速發展對全球經濟與安全秩序所帶來的影響，學員分別就「透過WTO架構推動人工智慧促進包容性經濟成長」及「探討人工智慧於反恐行動中的經濟與安全影響」等議題，進行立場發表、磋商談判與決議文撰擬。

主辦單位表示，透過高度貼近真實國際組織運作的議事流程，讓學員在角色扮演中理解多邊體系下的利益協調與制度設計，並培養政策分析、跨文化溝通與國際協作能力。也藉由這樣的交流過程，從制度層次理解國際規則如何回應科技變革，並學習在多元國家利益與全球公共價值間尋求平衡。

吳志中致詞時首先代表外交部長林佳龍歡迎與會學生，並表示模擬聯合國會議是青年理解多邊外交運作的重要平台，讓學員親身體會各國即使立場不同，仍須透過對話與協商，共同面對氣候變遷、人權、公共衛生及安全等全球性議題。

吳政務次長並指出，台灣長期致力於多邊外交，積極爭取有意義參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)、「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)以及「國際刑警組織」(INTERPOL)等國際組織或多邊機制，透過台灣專業與務實的貢獻，與國際夥伴攜手合作，擴大我國全球能見度。他同時鼓勵在場青年學子持續累積國際經驗，未來也歡迎投入外交工作，一同為台灣的外交打拼，為這個世界帶來正向改變。

商研院(CDRI)董事長許添財表示，後全球化時代的競爭核心，已從過往的市場規模轉向數位規則、技術標準及治理架構的參與權。他分享商研院近年深耕聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT）的經驗，透過實際參與論壇與研究計畫，直接介入數位貿易與永續觀光等國際標準的制訂。許添財隨後強調其倡議的「新國際合作主義(Neo International Cooperativism)」，主張在AI與數位科技浪潮下，各國應以合作取代零和競爭，透過制度化平台共同因應永續發展與全球轉型的挑戰。他期許TIMUN能厚植人才基礎，培養未來具備理解國際制度、參與組織研究與政策對話能力的菁英。

第二屆TIMUN不僅是一場青年國際事務學習活動，更是以國家智庫為平台，串連外交實務、國際組織經驗與教育體系的具體實踐。透過模擬國際組織議事、聚焦AI與經貿治理等前沿議題，短期目標在於培養一批熟悉國際制度、具備英文政策表達與跨文化協商能力的青年人才。

中期則期待這些人才能進一步銜接實習、研究與實務參與，實際投入UN/CEFACT等國際組織相關工作與研究網絡。主辦單位龍騰文化總經理陳美妃則表示，作為長期深耕高中教育的出版機構，龍騰文化相信教育的使命，在於培養學生面對未來與世界接軌的能力。她期勉青年勇於相信自己、肯定差異，未來有機會在國際場域中代表臺灣發聲。

商研院表示，未來將持續以國家級智庫角色，結合產官學資源，透過模擬聯合國會議等實作型學習平台，協助青年實際體驗國際組織的議事程序與運作邏輯，深化對國際經貿與全球治理議題的理解，並逐步累積臺灣青年對國際參與的認知基礎與實務視野，為未來更深層的國際交流與合作奠定人才基礎。