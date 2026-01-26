加拿大總理卡尼金句　前閣揆陳冲：警鐘長鳴





▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／資料照）

文／陳冲

雖然擔任加拿大總理不滿一年，但對全球金融界而言，卡尼( Mark Carney)是個耳熟能詳的名字，擔任加拿大中央銀行總裁五年，旋又出任英格蘭銀行總裁七年，全球曾先後接續擔任兩個G7國家央行總裁的，卡尼大概是前無古人，後繼應該也無來者，所以2026年一月，卡尼在世界經濟論壇金句連連，語驚四座，也不會太令人意外。

今年的WEF特別吸引世人目光，當然是因為川普去年的關稅震撼，加上開春動手拘捕委內瑞拉總統，繼而強索格陵蘭，想要大夥不關注國際的反應也難。論壇上許多領導人的演講，顯然都是憋了一年後的宣洩，憤氣十足，至於卡尼的演講，媒體曝光度最高，可能是他獨特的表達方式：並未指名川普，措辭沒啥火氣，純粹訴諸理性，娓娓述說加拿大的努力，以及中型國家( middle power)可以共同合作的方向。沉穩的表達，殺傷力反而最大，此由川普震怒，貶稱卡尼為州長，威脅加徵100%關稅，而美國財長甚至號召Alberta（加國一省）獨立，即可以看出。

加拿大是Ｇ７之一，猶自稱中型國家，自然引起許多共鳴，卡尼不謾罵但有啟發性，演講不是針對台灣，但釋出的訊號，值得國內領導人深思。

首先卡尼呼籲各國認清事實，勿被長期以來僵固思考或教條所困，The power of less power starts with honesty(弱國的力量始於面對真相)，修昔底德所謂「強國為所欲為，弱國只有忍受」，都是誤信順從可以換取偏安，尤其近年來，列強屢屢運用經濟整合為武器、以關稅為籌碼、以金融基建為脅迫、以脆弱供應鏈趁勢剝削，弱國則長期掙扎於互利的謊言中。卡尼所說的honesty，其實是請各國不要自欺欺人，務必誠實面對殘酷的事實。

卡尼了解各國領導的尷尬，言談中也認這些盲動並非不可理解，當一個國家在糧食能源不能自給自足，或不能防衛時，自然選項不多，而當國際規則不克提供保障時，就必須自保。加拿大是少數聽聞警訊而轉變策略的國家，卡尼在演講中花相當多時間，分享加國的經驗，We are no longer just relying on the strength of our values, but also the value of our strength(我們不再僅倚賴價值的實力，而也要倚賴實力的價值)。卡尼細數加拿大在國內各項革新，也善盡國際社會責任，在四大洲簽署十二項貿易與安全協定，簡言之，加拿大是自立自強了！

下一步，就是規模相當國家的合作，The middle powers must act together, because if we’re not at the table, we’re on the menu(中型國家必須共同行動，因為我們自箇不上桌，我們就在菜單上)，這句話不禁令人想起2023年美國布林肯國務卿的警告。卡尼也務實承認中型國家不像列強擁有市場、規模、軍力優勢得以主導，But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness(但如只與霸權雙邊談判，我們只是弱勢談判、委曲求全)，在此情況下，卡尼警告這不是主權，只是在順從下喬裝有主權(This is not sovereignty. It’s the performance of sovereignty while accepting subordination)。

在這種認識下，中型國家了解：We know the old order is not coming back. We shouldn’t mourn it. Nostalgia is not a strategy（舊秩序一去不回，我們不必追悼，懷舊不是良策），卡尼呼籲共同合作，停止自欺，認清現實，並在國內外建立實力。

卡尼的金句，好像每一句都針對我們的現狀，卡尼在演講中一再提到國際現勢是wake-up call，只是不知道卡尼金句叫醒台灣政壇沒？

本文由前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲授權刊載，不得轉載