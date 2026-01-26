ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

加拿大總理卡尼金句　前閣揆陳冲：警鐘長鳴

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／資料照）

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／資料照）

文／陳冲

雖然擔任加拿大總理不滿一年，但對全球金融界而言，卡尼( Mark Carney)是個耳熟能詳的名字，擔任加拿大中央銀行總裁五年，旋又出任英格蘭銀行總裁七年，全球曾先後接續擔任兩個G7國家央行總裁的，卡尼大概是前無古人，後繼應該也無來者，所以2026年一月，卡尼在世界經濟論壇金句連連，語驚四座，也不會太令人意外。

今年的WEF特別吸引世人目光，當然是因為川普去年的關稅震撼，加上開春動手拘捕委內瑞拉總統，繼而強索格陵蘭，想要大夥不關注國際的反應也難。論壇上許多領導人的演講，顯然都是憋了一年後的宣洩，憤氣十足，至於卡尼的演講，媒體曝光度最高，可能是他獨特的表達方式：並未指名川普，措辭沒啥火氣，純粹訴諸理性，娓娓述說加拿大的努力，以及中型國家( middle power)可以共同合作的方向。沉穩的表達，殺傷力反而最大，此由川普震怒，貶稱卡尼為州長，威脅加徵100%關稅，而美國財長甚至號召Alberta（加國一省）獨立，即可以看出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

加拿大是Ｇ７之一，猶自稱中型國家，自然引起許多共鳴，卡尼不謾罵但有啟發性，演講不是針對台灣，但釋出的訊號，值得國內領導人深思。

首先卡尼呼籲各國認清事實，勿被長期以來僵固思考或教條所困，The power of less power starts with honesty(弱國的力量始於面對真相)，修昔底德所謂「強國為所欲為，弱國只有忍受」，都是誤信順從可以換取偏安，尤其近年來，列強屢屢運用經濟整合為武器、以關稅為籌碼、以金融基建為脅迫、以脆弱供應鏈趁勢剝削，弱國則長期掙扎於互利的謊言中。卡尼所說的honesty，其實是請各國不要自欺欺人，務必誠實面對殘酷的事實。

卡尼了解各國領導的尷尬，言談中也認這些盲動並非不可理解，當一個國家在糧食能源不能自給自足，或不能防衛時，自然選項不多，而當國際規則不克提供保障時，就必須自保。加拿大是少數聽聞警訊而轉變策略的國家，卡尼在演講中花相當多時間，分享加國的經驗，We are no longer just relying on the strength of our values, but also the value of our strength(我們不再僅倚賴價值的實力，而也要倚賴實力的價值)。卡尼細數加拿大在國內各項革新，也善盡國際社會責任，在四大洲簽署十二項貿易與安全協定，簡言之，加拿大是自立自強了！

下一步，就是規模相當國家的合作，The middle powers must act together, because if we’re not at the table, we’re on the menu(中型國家必須共同行動，因為我們自箇不上桌，我們就在菜單上)，這句話不禁令人想起2023年美國布林肯國務卿的警告。卡尼也務實承認中型國家不像列強擁有市場、規模、軍力優勢得以主導，But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness(但如只與霸權雙邊談判，我們只是弱勢談判、委曲求全)，在此情況下，卡尼警告這不是主權，只是在順從下喬裝有主權(This is not sovereignty. It’s the performance of sovereignty while accepting subordination)。

在這種認識下，中型國家了解：We know the old order is not coming back. We shouldn’t mourn it. Nostalgia is not a strategy（舊秩序一去不回，我們不必追悼，懷舊不是良策），卡尼呼籲共同合作，停止自欺，認清現實，並在國內外建立實力。

卡尼的金句，好像每一句都針對我們的現狀，卡尼在演講中一再提到國際現勢是wake-up call，只是不知道卡尼金句叫醒台灣政壇沒？

本文由前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲授權刊載，不得轉載

關鍵字： 卡尼中型國家WEF加拿大國際合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

推薦閱讀

Intel 14A爭取蘋果訂單　分析師：iPhone晶片最快2028年導入

Intel 14A爭取蘋果訂單　分析師：iPhone晶片最快2028年導入

根據外媒9to5mac報導，市場再度傳出，蘋果正評估引入英特爾（Intel）成為未來晶片代工夥伴之一。分析師Jeff Pu最新研究報告指出，英特爾先進製程14A（1.4奈米等級）已建立穩定的外部客戶名單，其中就包括蘋果、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）。

2026-01-26 16:34
飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

國際金價飆破每盎司5000美元大關，台銀黃金存摺、銀樓飾金報價今（26）日一飛沖天，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，今天飾金一開盤就飆，「1錢賣出價新台幣2萬零30元，只帶2萬元來買，可能會空手而回。」

2026-01-26 12:33
台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

股市進入高檔震盪期，外資對亞股的態度再度轉為中性，玉山投信指出，上周國際資金對亞股有買有賣，買超明顯集中南韓股市，資金淨流入超過8億美元，受惠於科技產業高速成長的台韓雙雄，更是亞股中漲勢最為凌厲的兩大市場，年迄今韓股強彈18.41%，台股也大漲10.35%，遠優於第三、四、五名的越南4.84%、菲律賓4.63%、泰國4.34%。

2026-01-26 16:04
153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

台股創新高，擁有近153萬受益人的元大高股息ETF（0056）今（26）日盤中填息達陣，僅花3個交易日，追平5次除息來最佳填息效率。

2026-01-26 13:22
傳產出頭！台塑四寶3檔亮燈　美伊緊張推升油價利多

傳產出頭！台塑四寶3檔亮燈　美伊緊張推升油價利多

美國總統川普加強施壓伊朗，帶動油價漲勢，上周五（23）日布蘭特原油期貨價格收漲2.8%，每桶報價65.88美元，本周上游石化原料也傳出漲聲，資金轉進股價低檔塑化股，台塑四寶除了南亞（1303）之外，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）三檔同步攻克漲停。

2026-01-26 12:32
台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

今（26）日財委會，為了慶祝台股漲破3萬點，立委羅明才請200份雞排、珍奶，外加金元寶，同時質詢央行總裁楊金龍、金管會彭金隆，以及證交所董事長林修銘對於股市發展看法，羅明才並表示台股若再衝過4萬點會再加碼。

2026-01-26 12:11
快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

美系記憶體大廠美光（Micron）飆天價，帶動台廠今（26）日在台股接棒續飆，除了DRAM業者南亞科（2408）盤中刷新天價以外，包括模組廠威剛（3260）、利基型記憶體廠旺宏（2337）、IC設計晶豪科（3006）、處置期進入最後一天的華邦電（2344）盤中皆亮燈，多頭氣盛。

2026-01-26 11:48
三立採訪車橫空插入　彰銀吉林分行現況曝光

三立採訪車橫空插入　彰銀吉林分行現況曝光

彰銀（2801）位在南京東路二段上的吉林分行上周遭遇三立採訪車橫空插入，董事長胡光華緊急到場調度坐鎮，今（26）日彰銀吉林分行正常營業未受影響，不過遭撞壞的2台ATM因牆面受損尚待修繕，暫時無法提供服務。

2026-01-26 14:03
英特爾攻先進製程　台積電前副總：良率不到位會做一片賠一片

英特爾攻先進製程　台積電前副總：良率不到位會做一片賠一片

晶圓代工龍頭台積電（2330）前副總陳建邦近視受訪時指出，先進製程若良率與產能無法同步到位，做一片就賠一片，這正是英特爾目前面臨的最大挑戰。他直言，Intel雖多次對外強調製程持續改善，但實際進展外界難以掌握，只能祝福今年上半年一定要能夠順利大量出貨。

2026-01-26 11:26
低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

SpaceX密訪台灣供應鏈，點燃低軌道衛星族群漲勢，PCB燿華（2367）延續上周五（23日）漲勢，今（26）日開高走高，直奔48.5元漲停價位，創下2000年6月以來新高，開盤交易一個小時，成交量達14萬張，居上市第二大成交量個股，衛星板華通（2313）開高走高，上攻182元，創下2千年9月新高，高價指標股昇達科（3491）不畏處置約束，直攻1185元漲停價位。

2026-01-26 11:12

讀者迴響

熱門新聞

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

55688台灣大車隊職涯最重要「護花任務」　LuLu爸親駕載女出嫁

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

金價首飆5000美元　川普地緣風暴＋中國狂買掀史詩級漲勢

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

土方新制遭批已讀亂回？國土署：跨部會上線3配套

台股創新高！漲186點衝至32147　台積電跌5元後翻紅飆1785天價

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

英特爾攻先進製程　台積電前副總：良率不到位會做一片賠一片

億元達人抱緊AI　獲利翻倍股曝光

金價飆新高！「台灣央媽」自爆半年沒出手　楊金龍：只有5國加碼

台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

門檻不高！Google姊妹公司台灣徵才「年薪上看460萬」

00929策略升級成效顯現

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366