禾迅綠電預計27日登錄興櫃　跨國布局綠能、儲能新商機

▲禾迅綠電預計27日登錄興櫃，圖左四為董事長黃文瑞，左三為總經理汪采樺。（圖／禾迅提供）

記者高兆麟／台北報導

禾迅綠電（7897）預計將於1月27日正式登錄興櫃掛牌交易。禾迅綠電為碩禾（3691）旗下之再生能源開發平台，專注於大型再生能源電廠之申請設立、專案開發、系統設計、工程建置(EPC)及長期運維管理，禾迅綠電自101年成立以來，憑藉著深厚的跨國專案執行經驗，累積於專案評估、併網設計及商業模式架構等關鍵環節之實務能力，並於各案場持續導入新型技術與工程整合應用，邁向跨國能源整合平台的新里程碑。

禾迅綠電早期即進入日本再生能源市場，成功完成多座地面型太陽能電站之開發與建置，包括福島17MW、千葉2.34MW及和歌山3.6MW等專案，部分電站採長期持有模式，建立穩定且可預期之售電現金流，部分則於適當時點出售以實現資本利得，逐步建立兼顧開發、營運與變現之商業模式。憑藉對日本法規、環評及併網流程的高度熟悉，禾迅綠電展現其於高門檻市場中執行專案之能力，並持續掌握具開發潛力之土地資源，作為日本市場長期布局的重要基礎。

禾迅綠電憑藉多年海外開發經驗，近年積極拓展菲律賓再生能源市場，並與國際能源集團合作，推動Cavite 22MW及Taysan 60MW等大型專案，其中Taysan專案為台灣企業於菲律賓首件取得《綠色能源拍賣計畫（GEAP）》資格，並以獨資方式主導之大型再生能源專案，成功將台灣的綠能技術輸出海外，具高度指標性意義，也展現公司於新市場中之專案整合、法規應對與執行能力。

在日本成熟案場穩定營運，以及菲律賓大型專案持續推進的基礎上，禾迅綠電將持續擴大再生能源開發與投資布局，深化跨國專案之整合與執行效率。隨著 AI、半導體及高科技產業快速發展，各國對於穩定、可預期且低碳電力自給自足的需求日益提升，電力已成為支撐產業競爭力與國家韌性的重要基礎設施。

禾迅綠電憑藉長期累積的跨國專案開發經驗、對不同市場法規與電力制度的深度理解，以及可複製的專案推進模式，具備在多元市場中快速回應電力需求、整合再生能源與相關應用的能力。未來，公司亦將審慎評估結合儲能應用與多元電力交易機制，提升專案整體價值與營運彈性，逐步打造一個能因應 AI 世代電力需求、具備規模化與國際競爭力的跨國再生能源開發與資產管理平台。