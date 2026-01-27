退休金夠花一輩子嗎？2026必學5大存錢心法　沒改恐越存越窮

▲外媒揭 2026 年必學5大存錢心法，不改這些習慣錢一直燒。（示意圖／取自PhotoAC）



記者黃稜涵／綜合報導

你有想過退休金夠不夠花一輩子嗎？外媒GoBankingRates引述《2024 年退休幸福感研究報告》指出，平均退休年齡為62歲，意味著出生於1946年至1964年的嬰兒潮世代，多數已經退休或正準備邁入退休生活，專家也進一步揭露2026年必學的「5大存錢心法」，提醒若不及早改掉這些習慣，退休金恐怕會在日常開銷中悄悄被「燒光」。

1. 重新檢視預算，把通膨算進去



新的一年開始，最重要的第一步就是重新盤點家庭財務。無論是退休金每月可領多少、存款能支撐多久，都應該定期檢視，專家提醒，過去一年的支出標準，未必能應付未來的物價水準，將通貨膨脹納入預算考量，才能避免生活品質悄悄下滑。

2. 別再只存不花，讓錢替人生加分



不少長輩在節儉觀念下成長，習慣把存摺數字視為安全感來源，花錢反而會感到壓力，理財行為專家指出，退休後更重要的不是「守住每一塊錢」，而是把財富轉化為有意義的體驗，像是旅行、陪伴家人或培養興趣，讓每一筆支出都能為生活留下回憶。

3. 留意現金流，支出彈性要夠



即使進入退休階段，日常開銷仍不容小覷。理財顧問提醒，持續掌握現金流狀況，並隨時調整支出結構，有助於避免小額超支累積成長期壓力，讓退休生活更安心。

4. 記得準時提領「最低提款額」



對年滿73歲的長者來說，準時提領退休帳戶中的「最低提款額」相當重要，專家提醒，若未依規定提領，可能會面臨高額罰款，相關規定可向 美國國稅局 查詢，避免因疏忽影響退休財務。

5. 仍在工作的銀髮族，把握「超級追加提撥」



若年齡介於60至63歲，且仍在職場打拼，還可善用政策提供的「超級追加提撥」機制，在原有退休提撥之外再多存一筆，為退休後的生活多留一分保障。