2026世貿年貨大展4天吸引38萬人次　媽祖護佑、公益傳愛雙滿載

▲2026世貿年貨大展北港金垂髫電音三太子熱力演出，讓現場氣氛嗨翻天。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2026年雙北首個年貨盛會，在滿滿人潮與歡笑聲中畫下圓滿句點。由外貿協會與上聯國際展覽公司聯合主辦的「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」，於1月26日在世貿1館完美閉幕。四天展期吸引來自全台各地38萬人次民眾踴躍參與，在舒適的室內空間裡採買年貨、祈求新年好運、支持公益行動，為即將到來的馬年揭開喜氣序幕。

閉幕儀式氣氛莊嚴又熱鬧，由外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮副董事長吳炳俊主持；千里眼將軍與順風耳將軍開道，護送朝天宮媽祖鑾轎回駕，象徵展會圓滿閉幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展會現場人潮洶湧，攤商們補貨應接不暇。今年展出亮點豐富：「五星開運年菜館」集結眾多名廚與知名品牌年菜，讓忙碌的上班族與小家庭可以一次完成年菜預購；「年貨一條街」與「好茶甜點專區」則讓民眾邊逛邊試吃，常常一口接一口停不下來；異國與日韓美食展區、各國國家館及地方特色攤位帶來的多元風味，讓今年的世貿年貨大展更具國際感，許多外國朋友也特地前來體驗台灣的年節文化，與當地民眾一同感受年味。

▲左上圖貿協董事長黃志芳(右3)與北港朝天宮副董事長吳炳俊(右4)在閉幕儀式感謝媽祖庇佑世貿年貨大展圓滿閉幕；右上圖小樹傳愛協會推出「擁抱心運動」成為展場最溫暖畫面之一；下圖展會現場人潮洶湧。（圖／貿協提供）

今年外貿協會也攜手12家公益團體共同組成公益專區，在四天展期中收穫滿滿感動，民眾以實際消費支持身心障礙者與弱勢家庭，將這份善意灑滿整個展場。

最受矚目的宮廟區，展期間「擲筊迎福送好禮」、「開春點燈好運來」及「躦轎腳」等活動民眾參與踴躍，現場北港金垂髫電音三太子的熱情表演，更讓人忍不住隨著節奏搖擺，現場氣氛嗨翻天，充滿新春活力。

外貿協會表示感謝媽祖庇佑展覽順利進行，感謝眾多參展廠商與公益團體投入及每一位前來支持的民眾，讓世貿年貨大展再次成為台北冬季最具代表性的室內年貨盛會。未來貿協將持續攜手各界夥伴，打造兼具「購物、祈福、公益」三大價值的年節嘉年華，邀請大家明年再相約世貿1館，續寫更多溫暖動人的新春故事。