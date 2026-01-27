法國HLF全球創新論壇2月登場　ITIC余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗





▲ITIC總經理余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗 。（圖／翻攝HLF官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

HLF 全球創新論壇由法國 GIANT（Grenoble Innovation for Advanced New Technologies）體系發起，是連結全球頂尖創新聚落的年度高峰會，參與據點涵蓋格勒諾布爾、矽谷及台灣工研院（ITRI）等。2026年論壇特別強調從尖端基礎設施，如 ESRF 同步輻射與 CEA 研究機構，到實際產業應用，包括 Schneider Electric 等企業的完整價值鏈串聯，展現創新從研究端走向市場與社會的實踐路徑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

論壇期間，余宛如將出席「為了更具前瞻性與主權的未來共同協作」（Collaborating for a more desirable and sovereign future）關鍵專題座談。在科技不再僅是工具，而成為重塑產業與社會結構的關鍵驅動力背景下，與談內容將聚焦新創、政府、學研單位與產業如何對齊共同目標，在兼顧自主性的同時，建立具包容性與永續性的社會體系。

本場座談國際陣容堅強，余宛如將與多位重量級專家同台交流，包括座談主席、法國格勒諾布爾管理學院（GEM）全球高等教育負責人 Dana Brown；專題講者、Siri 共同發明人暨 Renault 創新總監 Luc Julia；以及與談專家瑞士 Triple Helix 副總裁 Christiane Gebhardt、泰國工業聯合會副祕書長 Janekrishna Kanatharana、法國原子能署（CEA）Nadège Dumarche 與 IRT Nanoelec 通訊副主任 François Legrand。

余宛如此次受邀也將分享台灣在深科技與人工智慧（AI）領域的持續投入與成果。她在過去擔任不分區立委期間，曾積極與 Le French Tech 合作，促進台法高科技新創交流。日前參與「台法 AI 生技小聚」後，更加體認跨國協作在生物科技與醫療數位轉型中的關鍵角色，而她也將在 HLF 座談中延伸相關觀察，探討台灣如何憑藉完整且具競爭力的技術生態系，與法國及全球夥伴共同開發可實際落地的 AI 解決方案，並規劃拜訪法國重要創新機構，深化國際連結、提升台灣能見度。