ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

法國HLF全球創新論壇2月登場　ITIC余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗

▲法國HLF全球創新論壇2月登場　ITIC余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗 。（圖／翻攝HLF官網）


▲ITIC總經理余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗 。（圖／翻攝HLF官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

HLF 全球創新論壇由法國 GIANT（Grenoble Innovation for Advanced New Technologies）體系發起，是連結全球頂尖創新聚落的年度高峰會，參與據點涵蓋格勒諾布爾、矽谷及台灣工研院（ITRI）等。2026年論壇特別強調從尖端基礎設施，如 ESRF 同步輻射與 CEA 研究機構，到實際產業應用，包括 Schneider Electric 等企業的完整價值鏈串聯，展現創新從研究端走向市場與社會的實踐路徑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

論壇期間，余宛如將出席「為了更具前瞻性與主權的未來共同協作」（Collaborating for a more desirable and sovereign future）關鍵專題座談。在科技不再僅是工具，而成為重塑產業與社會結構的關鍵驅動力背景下，與談內容將聚焦新創、政府、學研單位與產業如何對齊共同目標，在兼顧自主性的同時，建立具包容性與永續性的社會體系。

本場座談國際陣容堅強，余宛如將與多位重量級專家同台交流，包括座談主席、法國格勒諾布爾管理學院（GEM）全球高等教育負責人 Dana Brown；專題講者、Siri 共同發明人暨 Renault 創新總監 Luc Julia；以及與談專家瑞士 Triple Helix 副總裁 Christiane Gebhardt、泰國工業聯合會副祕書長 Janekrishna Kanatharana、法國原子能署（CEA）Nadège Dumarche 與 IRT Nanoelec 通訊副主任 François Legrand。

余宛如此次受邀也將分享台灣在深科技與人工智慧（AI）領域的持續投入與成果。她在過去擔任不分區立委期間，曾積極與 Le French Tech 合作，促進台法高科技新創交流。日前參與「台法 AI 生技小聚」後，更加體認跨國協作在生物科技與醫療數位轉型中的關鍵角色，而她也將在 HLF 座談中延伸相關觀察，探討台灣如何憑藉完整且具競爭力的技術生態系，與法國及全球夥伴共同開發可實際落地的 AI 解決方案，並規劃拜訪法國重要創新機構，深化國際連結、提升台灣能見度。

▲法國HLF全球創新論壇2月登場　ITIC余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗 。（圖／翻攝HLF官網）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

推薦閱讀

聯發科飆1820元天價　外資調升目標價至2088元

聯發科飆1820元天價　外資調升目標價至2088元

美系外資最新研究報告指出，聯發科（2454）在 AI ASIC 領域的布局持續深化，看好其 TPU 業務中長期成長潛力，將目標價一口氣由 1,588 元調升至 2,088 元，投資評等維持「加碼」。

2026-01-27 14:40
台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲253.4點，以32317.92點作收，漲幅0.79％，成交量7935.12億元。

2026-01-27 13:37
載板3雄競飆！景碩亮燈、欣興創高　南電延長處置漲半根

載板3雄競飆！景碩亮燈、欣興創高　南電延長處置漲半根

AI晶片大尺寸化帶動載板升級效應，傳統載板面臨翹曲、熱應力挑戰，玻璃基板（Glass Substrate）成為突破技瓶頸的關鍵，外資喊進ABF載板三雄，南電（8046）無畏處置延至2月9日消息，股價仍大漲逾6%，來到396元，創下2022年5月底以來新高價，欣興（3037）則寫下363元歷史新高價位，股價位階相對低景碩（3189）早盤高掛228.5元漲停價位，漲停委買逾萬張。

2026-01-27 12:21
指數締新猷再創32389點新高　44檔台股ETF同創高

指數締新猷再創32389點新高　44檔台股ETF同創高

今（27）日台股再刷32373點新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計到昨（26）日為止，81檔台股ETF有44檔收盤價同步創下新高，預估共263萬3661位受益人投資賺錢，進一步觀察這44檔中，受益人數五萬以上、今年來績效表現以群益半導體收益(00927)上漲20.95%漲幅居冠表現最出色，為今年來價量齊揚的台股ETF人氣績效王。

2026-01-27 10:54
新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

央行今（27）日指出，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，本行擬訂12項面額主題，將開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。

2026-01-27 10:23
晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

受惠市場看多成熟製程，晶圓代工廠二哥聯電（2303）、世界（5347）今（27）日雙雙以漲停價作收，對2檔半導體股持股最多的群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高股息（00878）共享伴飛效應，成為這波股價勁揚的大贏家。

2026-01-27 14:08
記憶體大廠美光出手！才買力積電銅鑼廠　加碼新加坡先進封裝廠

記憶體大廠美光出手！才買力積電銅鑼廠　加碼新加坡先進封裝廠

美國記憶體大廠美光（Micron）傳出將擴大在新加坡的產能投資。路透引述知情人士指出，美光最快將於本週二宣布新的製造投資計畫，以因應全球記憶體供應持續吃緊的局面，其中一名人士透露，此次投資重點將鎖定 NAND Flash。

2026-01-27 12:35
趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

午休買刮刮樂也能刮出百萬獎金！台彩今（27）日指出，2000萬超級紅包刮刮樂再傳捷報，位在台中市東區新庄里大智路59之1號1樓的「高聖彩券行」賣出一張百萬獎金刮刮樂，中獎人是一位年約30多歲的工地師傅，午休時間買刮刮樂，第一張沒有開出，當下決定「再給自己一次機會」竟順利抱走百萬。

2026-01-27 12:09
威剛「低價庫存」迎記憶體超級周期　外資估今年NAND價格飆40%

威剛「低價庫存」迎記憶體超級周期　外資估今年NAND價格飆40%

全球 NAND Flash 市場正迎來結構性轉變，受惠 AI 推論需求呈爆炸性增長，以及傳統硬碟（HDD）供應短缺，企業級 SSD（eSSD）將成為強勁成長動能，預測 2026 年 NAND Flash 平均銷售單價（ASP）將出現 40% 的驚人漲幅，法人看好威剛（3260）手中握有的低價庫存效益將全面顯現。

2026-01-27 10:50
Google TPU題材＋資金轉進　聯發科股價兩日飆19%創新高

Google TPU題材＋資金轉進　聯發科股價兩日飆19%創新高

聯發科股價連兩日強勢上攻，從1525元低點一路拉升至1790元，累計漲幅約19%，不僅創下公司史上最大兩日漲幅，也同步改寫歷史新高。外媒分析指出，這波行情背後有兩股關鍵動能推動。

2026-01-27 10:47

讀者迴響

熱門新聞

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

台股創新高！漲138點至32202　記憶體2檔出關不同調

群聯尾牙現金摸彩取代大明星　砸錢買地不手軟　

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

快訊／威力彩頭獎上看6.9億！獎號出爐

群聯登上櫃股王！1專利讓PC大廠搶合作

台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

億元達人抱緊AI　獲利翻倍股曝光

即／威力彩連26槓　下期飆7.7億

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

3投資專家揭台股最強戰神　2026機會藏在「新AI」

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366