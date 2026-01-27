台股人氣旺　去年IPO家數達77家創十年新高

▲金管會。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
去年4月台股歷經美國關稅風波，就一路上攻到今（2026）年3萬2千點，根據金管會統計，去年初次上市櫃掛牌家數77家，較前年67家增加10家，新掛牌家數為近十年新高，公開發行公司國內募資金額1.19兆，年增率13.63%。
金管會統計，去年公開發行公司國內募資申報生效案件計有441件，金額為9708.41億元，加上海外募資申報生效案件計8件，金額2213.25億元，籌資申報生效案件總計有449件，金額為1兆1921.66億元，較前年479件，金額1兆491.81億元，件數減少6.26%，金額增加13.63%，其中普通公司債籌資比重呈現增加，主係因去年下半年市場利率走跌，又美元貶值推動買盤轉向台幣債券市場，壓低初級市場定價，公司把握時機進場發行所致。
去年公開發行公司辦理私募案件共86件，金額為692.95億元（占公私募合計金額之比重為5.5%），較前年119件，金額1895.5億元，件數及金額均減少，主要係前年大型募資案件較多所致。
去年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之81.43%，海外募集金額占總募集金額之18.57%，顯示企業仍以國內募集資金為主，公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債之資金用途以償還債款為大宗。
