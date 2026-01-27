東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

▲東森集團1月23日同步於各辦公區塊舉行員工AI能力鑑別，透過制度化流程盤點各單位AI應用成熟度，作為後續管理與治理決策的重要參考。（圖／東森集團提供）

記者張佩芬／台北報導

面對AI技術快速演進，全球企業正加速推動員工AI再技能化，如何讓員工「真的用得上」，成為競爭關鍵，東森集團包括東森新聞雲ETtoday、東森國際(2614)、東森電視購物、新零售、東森自然美、東森寵物等關係企業，在總裁王令麟號召下，於2024年全面推動使用ChatGPT，2025年使用AI後，將組織、人員成本大幅降低，至26年全年因為AI降低費用約5億元，獲利大幅提升。

為全面推動全員AI升級，東森集團員工近3,700多人(不含加盟主2千多人)，於1月23日在台灣、香港及大陸同步啟動「AI能力鑑別」考試，第一梯次共有1,343人參與，整體通過率約95%，顯示大多數員工已具備基礎AI素養，其餘尚有1,000多人將於近期進行考試審查。



王令麟親自督軍，AI成為集團「基本職能」

王令麟表示，集團自2024年起全面導入ChatGPT，並於2025年進一步深化AI於各事業體的實際應用，包含內容產製、行銷、客服、營運與管理流程。他強調，AI並非輔助工具，而是組織運作的核心能力。

王令麟指出，隨著AI全面落地，東森集團在組織精簡與流程重構上已顯現明確成效，預估至2026年，每年因AI導入所降低的整體營運成本約達新台幣5億元，使集團營運效率與獲利結構大幅提升。

他表示，推動AI能力鑑別的目的，是為建立全體同仁共同理解與運作的能力標準與分級培訓路徑，讓各事業體在同一套框架下加速複製最佳實務，形成人才、流程與方法可以持續演進的「組織底盤」，並將AI自然融入日常工作與管理流程之中。

他進一步強調，集團對AI能力要求相當嚴格，未通過鑑別者未來將列為重點列管對象，並逐步進行汰換；同時也將持續引進具備AI實務能力的年輕人才，並與國內各大專院校展開合作，建立長期AI人才來源。

在推動AI應用的同時，集團也同步導入「負責任AI(Responsible AI)」的落地原則，包括資料保護、權限管理、敏感資訊處理規範，以及使用紀錄與稽核機制，確保AI在提升效率之餘，也兼顧資安與合規。





▲首波鑑別共有1,343人參與，整體通過率約95%。（圖／東森集團提供）

恩典大樓全面AI化 打造全台首座全AI智慧大樓

除人才與流程外，東森集團亦在王令麟總裁領導下，同步推動硬體與營運場域的AI升級。今年即將完工進駐、位於新北市林口的集團總部「恩典大樓」，將全面導入AI智慧化系統，並與中華電信、工研院、阿自倍爾合作，目標打造全台首棟「全AI自動化智慧型大樓」，作為集團未來營運據點的示範標準。

成立AI實戰學院 王令麟親任召集人

為加速AI實務落地，東森集團亦成立「AI實戰學院」，由王令麟親自擔任召集人，帶領全集團同仁推動AI應用進化。學院聚焦於實戰導向，要求AI應用須能實際產出成果、提升效率並可驗收，讓AI真正成為日常工作的核心能力。

為鼓勵員工將AI真正用在工作上，東森集團同步設立「AI應用獎勵金」，透過每月公開表揚與獎金制度，獎勵能創造具體成效的應用成果，如節省工時、縮短流程、提升準確率或轉換率，年度發放總額預估最高可達5,000萬元，盼將創新行為制度化，成為企業文化的一部分。

▲東森集團總裁王令麟頒發AI應用獎金給表現優異的同仁，鼓勵全體員工以AI創新思維提升工作效率與數位能力。（圖／東森集團提供）

AI效益反映財務表現 旗下事業EPS創新高

隨著AI推動帶動管理效能與營運績效提升，集團旗下事業體財務表現亦明顯反映成果。王令麟表示，東森國際前三季EPS1.42元，已超越2024年全年EPS1.24元，預計2025年全年EPS會比2024年大幅成長；東森購物EPS更達13.06元，也比過去幾年成長15.5%，顯示AI轉型已對獲利結構產生實質助益。

王令麟強調，集團積極與國際科技公司合作，包括微軟、AWS、百度等，強化AI應用成效，及持續人才培育、制度化管理與AI治理並進，全面深化AI於各核心流程中的應用，推動AI在商品行銷萬人萬面、內容、客服、營運與管理等關鍵流程中深化應用，打造具備高度韌性與長期競爭力的企業體質，為集團下一階段發展奠定基礎。