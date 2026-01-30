以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養



▲第四屆永慶誠實徵文比賽開跑，歡迎臺南市國小及國中學生投稿，還有機會拿獎學金！（圖／永慶慈善基金會，下同）

財經中心／綜合報導

去年首度在臺南舉辦便獲得各界正向肯定，今年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」再次開跑了！由永慶慈善基金會主辦、聯合報承辦，臺南市政府教育局擔任指導單位，永慶加盟四品牌贊助，邀請臺南市國小中年級、高年級和國中學生，用文字分享自身誠實的故事與體悟。

徵文比賽以「誠實」為核心主題，鼓勵學生從自身經驗出發，藉由書寫與反思的過程，引導學生回顧生活中的抉擇時刻，誠實如何影響自己及他人，深化對誠實價值的理解，期望讓品德教育不只停留在口號，而能真正內化成日常行為的一部分。

去年臺南區賽的頒獎典禮上，臺南市政府副秘書長殷世熙特地出席勉勵獲獎學生，並在致詞時指出，臺南市政府教育局積極推動「品德教育領航計畫」，透過創新教學與公私合作，將好品德融入日常，營造友善校園環境。同時也肯定永慶誠實徵文比賽，為臺南學子提供優質的學習機會與表現的舞台。

▲永慶誠實徵文比賽獲臺南市崇明國中支持，鼓勵學生以文字分享誠實價值。

比賽贊助單位、永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，我們臺南去年首度舉辦，就獲得眾多學校與師生熱烈回響，投稿件數超過1千件。現在生成式AI已經普及在日常生活中，遇到問題時能夠迅速獲得答案，相對壓縮了獨立思考的空間；徵文比賽則讓孩子有練習整理思緒與表達想法的機會，培養面對問題的判斷力與責任感，讓思考重新成為學習的重要過程。

有巢氏房屋暨台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋也分享，去年看到孩子們的作品多從校園生活、家庭互動出發，描寫自己選擇誠實、勇敢面對的過程，唯有誠實面對自己的錯誤和優缺點，才能真正成長和進步，我們期待今年能有更多的學校和學生一起來參與，讓誠實的種子在府城的各個角落持續成長茁壯。

本屆誠實徵文比賽各組題目分別為：國小中年級組「我心目中的誠實小英雄」，國小高年級組「那一刻，我選擇誠實」，國中組「誠實與信任」。徵件期間自即日起至4月10日止，誠摯邀請臺南市各公私立國小及國中生踴躍投稿。更多資訊可至臺南市永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市洽詢，或至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026。





▲永慶加盟四品牌嘉南區經管會前進臺南市大成國小推廣誠實徵文比賽。