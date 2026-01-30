ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

▲▼ 永慶,誠實徵文,臺南,學生投稿,品德教育,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶,誠實徵文,臺南,學生投稿,品德教育,永慶房市訊息,永慶必知小常識）
▲第四屆永慶誠實徵文比賽開跑，歡迎臺南市國小及國中學生投稿，還有機會拿獎學金！（圖／永慶慈善基金會，下同）

財經中心／綜合報導

去年首度在臺南舉辦便獲得各界正向肯定，今年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」再次開跑了！由永慶慈善基金會主辦、聯合報承辦，臺南市政府教育局擔任指導單位，永慶加盟四品牌贊助，邀請臺南市國小中年級、高年級和國中學生，用文字分享自身誠實的故事與體悟。

徵文比賽以「誠實」為核心主題，鼓勵學生從自身經驗出發，藉由書寫與反思的過程，引導學生回顧生活中的抉擇時刻，誠實如何影響自己及他人，深化對誠實價值的理解，期望讓品德教育不只停留在口號，而能真正內化成日常行為的一部分。

去年臺南區賽的頒獎典禮上，臺南市政府副秘書長殷世熙特地出席勉勵獲獎學生，並在致詞時指出，臺南市政府教育局積極推動「品德教育領航計畫」，透過創新教學與公私合作，將好品德融入日常，營造友善校園環境。同時也肯定永慶誠實徵文比賽，為臺南學子提供優質的學習機會與表現的舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 永慶,誠實徵文,臺南,學生投稿,品德教育,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶,誠實徵文,臺南,學生投稿,品德教育,永慶房市訊息,永慶必知小常識）

▲永慶誠實徵文比賽獲臺南市崇明國中支持，鼓勵學生以文字分享誠實價值。

比賽贊助單位、永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，我們臺南去年首度舉辦，就獲得眾多學校與師生熱烈回響，投稿件數超過1千件。現在生成式AI已經普及在日常生活中，遇到問題時能夠迅速獲得答案，相對壓縮了獨立思考的空間；徵文比賽則讓孩子有練習整理思緒與表達想法的機會，培養面對問題的判斷力與責任感，讓思考重新成為學習的重要過程。

有巢氏房屋暨台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋也分享，去年看到孩子們的作品多從校園生活、家庭互動出發，描寫自己選擇誠實、勇敢面對的過程，唯有誠實面對自己的錯誤和優缺點，才能真正成長和進步，我們期待今年能有更多的學校和學生一起來參與，讓誠實的種子在府城的各個角落持續成長茁壯。

本屆誠實徵文比賽各組題目分別為：國小中年級組「我心目中的誠實小英雄」，國小高年級組「那一刻，我選擇誠實」，國中組「誠實與信任」。徵件期間自即日起至4月10日止，誠摯邀請臺南市各公私立國小及國中生踴躍投稿。更多資訊可至臺南市永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市洽詢，或至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026
 

▲▼ 永慶,誠實徵文,臺南,學生投稿,品德教育,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶,誠實徵文,臺南,學生投稿,品德教育,永慶房市訊息,永慶必知小常識）
▲永慶加盟四品牌嘉南區經管會前進臺南市大成國小推廣誠實徵文比賽。

關鍵字： 永慶誠實徵文臺南學生投稿品德教育永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

推薦閱讀

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

證交所於今（30）日公布國內上市公司、第一上市公司2024年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領統計資料，中信金（2891）以1.02億元居冠，而國巨*（2327）、富邦金（2881）分別以7824.55萬元、7193.7萬元分居第二名及第三名，台積電（2330）則以5071萬排名第五名，而當年度公司虧損董事薪資最高三家分別宏達電（2498）、友達（2409）、力積電（6770）。

2026-01-30 12:11
鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

台股漲幅已大，農曆年前落袋為安心態濃厚，主流電子股高檔震盪，資金轉進低基期鋼鐵股，中鋼（2002）公布去（2025）年12月單月獲利自結數轉盈，外資低檔回補，今（30）日股價延續昨（29）日強勢表現，震盪走高21.55元，漲幅逾4%，中鴻（2014）急拉而上到20.6元漲停價位，開盤兩個小時，11點左右成交量約9.5萬張，漲停委買1.2萬張，海光（2038）也刷漲停。

2026-01-30 11:05
金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

台銀今（30）日指出，為了回饋黃金存摺往來戶，特別推出「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，只要今日起到4月底前買進20公克黃金存摺就可抽獎，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推，最大獎是價值8萬元的黃金存摺，不過若對照台銀3年前舉辦的同質性活動，因金價大漲，可以發現「進場門票三級跳」，要交易近11萬元才能獲得1次抽獎機會。

2026-01-30 10:26
記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日抵台，提到記憶體對AI運算的未來至關重要，也點火今（30）日記憶體族群強勁攻勢，IC設計晶豪科（3006）跳空直奔195元漲停價位，南亞科（2408）、力積電（6770）飆漲逾半根漲停板，且開盤半個小時，成交金額都突破百億元，居上市成交金額最大兩檔個股。

2026-01-30 10:03
快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

超大型與大型攬貨公司指出，今年農曆年前的小旺季已經確定沒了，而且運價還在下探，上周五美西線每大箱(40呎櫃)1700-1750美元的運價，昨(29)日傍晚已有船公司報今日最新價2600美元，美東線原2500-2600美元的運價，今日報2500美元，歐洲線2500美元的運價則有船公司報2300美元。

2026-01-30 01:53
快訊／台股收盤大跌472.52點　台積電跌30元至1775

快訊／台股收盤大跌472.52點　台積電跌30元至1775

台股今（30日）開高走低，加權指數終場大跌472.52點，以32063.75點作收，跌幅1.45％，成交量9071.11億元。

2026-01-30 13:34
萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海航運總經理謝福隆今(30)日指出，今年美國關稅方面估計不會有強硬措施，加上通膨與期中選舉會有刺激經濟措施，估計美國線表現會優於去年，紅海估計今年仍難以全面復航，加上全球主要港口塞港問題，將可化解市場船噸過剩問題，公司今年有6艘新船交船，業績表現估計一定會比去年好。

2026-01-30 13:07
黃仁勳南港會面劉揚偉　透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

黃仁勳南港會面劉揚偉　透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午現身輝達南港新辦公室，隨後與鴻海董事長劉揚偉進行會談，黃仁勳也表示，輝達正於全球多地擴大招募人才，台灣也在規畫之列。

2026-01-30 12:22
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

針對輝達（NVIDIA）是否在台北設立第二總部，執行長黃仁勳今日受訪時，被問及外界關注的「士林是否可能成為第二總部選址」，並未正面否認，反而以輕鬆語氣回應：「在士林蓋第二總部？聽起來很讚。」隨後補上一句「Possibility maybe a probability，who knows」。

2026-01-30 12:16
台積電跌20元至1785　台股下修250點退至32279

台積電跌20元至1785　台股下修250點退至32279

美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以32555.52點開出，指數上漲19.25點，漲幅0.06％。隨後跌勢擴大，指數下跌256.52點至32279.75點。

2026-01-30 09:06

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

即／黃金、白銀直線暴跌

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

黃金突破5500美元後暴跌震盪　投資人獲利了結

即／威力彩「7.7億頭獎」密碼出爐

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

ETF大師兄回來了！不敗教主：幫你打工一輩子

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

台銀「白銀龍條塊」首見斷貨！　貴金屬飆漲被掃光

即／威力彩連27槓　下期飆8.7億

台積電跌20元至1785　台股下修250點退至32279

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

台積電憂變美積電掏空？　台積電元老用「媽祖」神比喻

金價暴噴！楊金龍3天前才說不買引議

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366