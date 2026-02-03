快訊／3檔「抓去關」新名單　矽光子千金股、半導體業入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股止跌反彈，證交所、櫃買中心今（3）日持續祭出個股降溫措施，新增3檔處置股名單，包括矽光子千金股光聖（6442）、聯亞（3081），以及半導體股博士旺（3555）都在列，皆自明日起一路關到2月26日為止。

光聖、博士旺皆為人工分盤交易每5分鐘撮合一次，聯亞因為近30個營業日內曾被處置，這次「刑期」加重，不但改採人工撮合，且每20分鐘才會撮合一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光聖今日以上漲120元或7.02%、每股1830元作收。證交所指出，光聖近10個營業日有6次列入注意股的紀錄，含今日在內最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.94%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達400元，今日本益比為93.75，且股價淨值比為33.85，另當日週轉率為 7.59%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上，進一步列為處置股。

聯亞今日以漲停價1095元作收，不但刷新個股掛牌以來天價，更成功進入千金股行列，惟明起打入處置，投資人緊盯能否坐穩千金俱樂部。

櫃買中心表示，聯亞含今天在內已連續3個交易日列入注意股，含今日在內最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.76%，且最近60個營業日起迄兩個營業日的最後成交價漲幅達162.27%，因此列入處置。

半導體股博士旺今日盤中衝上漲停價135元，惟隨後獲利了結賣壓出現，漲幅迅速收斂，終場以上漲2元或1.63%、每股125元作收，櫃買中心表示，博士旺含今日在內最近6個營業日累積最後成交價漲幅達38.29%，連續3個交易日被列注意股，今日進一步列為處置股。