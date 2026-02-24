科技股反攻美股上五萬　00989A一併跟上

▲在AI與半導體熱潮下，主動摩根美國科技(00989A)成為不少投資人心中長線布局AI趨勢的熱門指標。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國股市氣勢如虹！道瓊工業指數首度突破 50,000 點里程碑，市場風險偏好快速回升。法人分析， AI與半導體需求熱度持續升溫，科技成為推升美股再創高的關鍵引擎。在 AI 基礎建設熱潮延燒、科技巨頭擴大資本支出的背景下，鎖定美國科技股的主動摩根美國科技（00989A），成為布局 AI 長線趨勢的熱門選擇。

在這波 AI 浪潮推動下，最令市場振奮的，是 NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳於 6 日接受 CNBC 訪問時的最新說法。他指出，科技業投入 AI 基礎設施的資本支出正「快速成長且極其合理」，這波 AI 基建浪潮「至少還有 7 到 8 年要走」，並強調 AI 將「從根本上改變我們運算一切事物的方式」。他的談話再次強化投資人對 AI 長期需求的信心。

AI浪潮不僅改寫企業IT投資結構，也持續拉動資料中心、雲端服務與半導體設備需求。投資人正在「以錢投票」支持AI相關硬體與運算能力的擴張，AI 擴產潮仍將推升相關供應鏈需求。

觀察費城半導體指數（SOX）近期走勢，指數年內漲幅明顯，反映市場對半導體週期復甦與AI應用擴張的樂觀預期。SOX成分涵蓋設計、製造與設備大廠，被視為全球半導體產業的「溫度計」，對台灣投資人判讀美股科技動能具有參考價值。

法人提醒，在具體投資上，與美國科技有關的指數並不少，但AI已顛覆了許多產業的界線，因此若只專注於半導體等少數特定產業，未必能反映AI投資與發展的實際狀況；因此對以科技為主的投資主題來說，一般台灣人較少關注的「羅素1000等權重科技指數」，其實也可以納入參考。已摩根旗下的00989A為例，該主動式ETF雖無明確參考指標，但「羅素1000等權重科技指數」卻經常被拿來做比較，藉此反映整體美國科技產業的投資動態。

00989A為摩根投信在台發行之主動式美國科技ETF，採新台幣計價、季配息，由投資團隊主動選股、調整投組，強調能隨市場趨勢調整，掌握科技長線成長。

從公開資料觀察，00989A近期前幾大常見持股涵蓋 Alphabet、NVIDIA、Tesla、TSMC ADR、Meta、Broadcom、Snowflake、Lam Research、Ciena 等AI、雲端與半導體供應鏈關鍵企業，與當前市場主旋律高度一致；對不想逐檔挑選美股的投資人來說，00989A提供「主動精選美國科技股、一次掌握核心科技布局」的管道。

法人指出，AI投資正進入「基礎設施密集期」，雲端與半導體鏈訂單能見度提升，短線雖受財報與政策雜音影響而有震盪，但中長期動能仍在，「對台灣投資人而言，以00989A等專注美科技、由研究團隊主動挑選的產品，能更有效掌握AI長線循環；操作上可採定期定額或逢回分批方式，提高承接勝率」。