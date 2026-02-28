AI、關稅政策明朗化　第一季台灣企業樂觀指數上升12.4％

▲關稅政策明朗化，企業樂觀指數上升。（圖／港務公司）

記者巫彩蓮／台北報導

美商鄧白氏發布《2026 年第一季全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI）與《台灣企業樂觀指數調查》（BOI），結果顯示，全球與台灣企業信心皆有明顯回升，全球企業樂觀指數季增 3.5%，終止連續四季下滑；台灣企業樂觀指數更上升 12.4%，反映企業對整體經濟環境的信心改善。

美商鄧白氏本季調查指出，「人工智慧（AI）」與「關稅政策明朗化」是推動企業樂觀度上揚的核心因素。全球供應鏈連續性指數季增 6.6%，28 個經濟體回報供應商交期與成本改善；全球商業投資與財務信心指數皆上升 6.2%。超過六成企業將技術創新視為今年主要成長動能，ICT 與金屬製造等產業受 AI 運算及基礎建設需求帶動，投資意願上升。出口訂單展望同步改善，消費導向產業如汽車、零售、餐旅反彈明顯。

台灣企業樂觀指數於本季回升至 107，企業對銷售、訂單、淨利與雇用皆較前季正向。服務業復甦幅度高於製造業，其中金融保險、機械設備製造與不動產相關產業改善顯著。製造業方面，企業持續調整半導體相關供應鏈布局，並將投資重點轉向提升供應鏈韌性。以規模區分，中型企業的信心回升最明顯。

台灣ESG指數在去（2025）年第四季下降至 108.54，三項指標皆回落，其中環境面降幅最大；僅中型企業略有成長，近半台灣企業仍將地緣政治情勢、全球景氣放緩及能源供應視為今（2026）年主要營運風險，顯示企業在信心回升之際仍維持審慎態度。

鄧白氏建議企業在經營環境好轉的同時，仍需兼顧風險管理，包括：持續強化資金與現金流管理，因應利率及信用市場的潛在波動；密切關注主要市場財稅與政策變化，以調整投資與稅務策略；評估 AI 與數位工具於現金流預測、存貨管理等領域的應用；維持穩健現金水位以提高再融資安全性。

