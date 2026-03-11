ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

NVIDIA光通訊大戰略　與Lumentum、Coherent深化合作

圖／先探投資週刊 提供

隨著Rubin平台要進入光電傳輸，Nvidia必須導入CPO技術。為了確保關鍵雷射組件供應無虞，Nvidia與Lumentum和Coherent簽署各20億美元協議，拉高AI晶片演進，防止競爭者追上來。

文／魏聖峰

輝達（Nvidia）日前公布優於市場預期的財報與財測後，雖然股價一度利多出盡，又宣布與美國光纖龍頭Lumentum和Coherent合計四○億美元合作計畫，帶動美國光纖股表現強勁，Nvidia股價得以在這波中東戰火衝擊下未進一步下跌。雖然Nvidia早已是全球ＡＩ晶片龍頭，市占率也在八五％上下，在引領ＡＩ晶片的發展，Nvidia也沒有放慢腳步，就是怕被其他競爭者追上來。

專家合理認為，Nvidia這次與Lumentum和Coherent的合作協議，固然是與今年要推出的Rubin平台架構有關。實際上，面對ＣＳＰ大廠自研ASIC晶片的挑戰，Nvidia唯有持續拉高技術層次，才不會被後進者給追上。透過鎖定先進雷射技術與共同封裝光學（ＣＰＯ）產能，Nvidia正在把Rubin架構世代築起一道光學護城河，要把ＡＩ競爭的視角從晶片效能拉升到光電整合系統內。及早把Lumentum和Coherent給框住，避免他們的光纖技術流向其他競爭者，影響Nvidia的領先差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ＡＩ對光通訊需求強

受惠於ＡＩ資料中心對光通訊技術的強勁需，Lumentum和Coherent在二月公布的最新財報與財測指引都非常亮眼，激勵股價表現強勁。以Lumentum為例，上季營收年增高達六五％、六．六五五億美元，創下單季歷史新高。ＥＰＳ一．六七美元，高於市場預期的一．四一美元，獲利年增率達四倍之多。預估本季預估營收將介於七．八億至八．三億美元間，年增率平均超過八五％，ＥＰＳ預期將成長到二．一五至二．三五美元。Lumentum的雲端收發器（Cloud Transceivers）是目前營運主力，一．六Ｔ產品開始出貨，ＣＰＯ技術獲客戶追加訂單，該公司看好未來ＡＩ黃金十年在這部分的成長動能。

Coherent上季交出營收年增十七％、十六．七億美元，ＥＰＳ一．二九美元，年增率達三五％。受惠營運槓桿和產品組合優化，上季毛利率三六．九％，都打敗前一季和去年同期，預估本季毛利率可望進一步成長到三九．六％；本季營收介於十七億至十八．四億美元間，ＥＰＳ落在一．二八至一．四八美元。Coherent高層對二六下半會計年度及二七會計年度的展望極為樂觀，認為ＡＩ帶動的光通訊技術轉型才剛開始。

Lumentum專精於高效能雷射晶片（Lasers），而Coherent在矽光子（Silicon Photonics）與高階光學材料（如磷化銦InP）有深厚實力。這兩家公司早已是Nvidia Spectrum-X系列乙太網路交換器的核心供應商，也共同設計下一代Gigawatt等級ＡＩ工廠架構所需的光學架構。Nvidia與Lumentum與Coherent所簽的協議中包括產能優先的承諾，投資款項用於這兩家公司在美國本土建立先進光學製造廠，符合地緣政治下的供應鏈安全的要求。Nvidia透過這項協議，實際掌握了進入矽光子時代最關鍵的雷射光源，未來將著重於一．六Ｔ／三．二Ｔ傳輸技術與ＣＰＯ的深度整合。

Rubin平台由銅轉光

Nvidia的下一代Rubin架構搭載NVLink 6傳輸技術，單顆ＧＰＵ的雙向頻寬達到三．六TB/s，這是人類有史以來最大頻寬速率。在這樣的速率下，傳統銅線（ＤＡＣ）傳輸距離將縮短到幾公分，這樣的速率下會使電信訊號在ＰＣＢ版上的耗損導致功耗失控，Rubin架構由銅轉光的傳輸才能降低這類耗損，Nvidia必須導入ＣＰＯ技術。透過光引擎直接封裝在ＧＰＵ旁，取消傳統電學SerDes的長距離驅動需求，每位元傳輸功耗可降低約三成以上。ＣＰＯ允許更高密度的I/O分布，對於NVL72甚至NVL144等超大規模機架系統非常重要。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2395期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

推薦閱讀

1股也能領！大魯閣紀念品送「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

1股也能領！大魯閣紀念品送「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

大魯閣 （1432）今（11）日宣布今年股東會紀念品發放方案，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4200元，只要持有1股就能領。不過要在3月26日前持股，才符合領取資格。

2026-03-11 16:44
台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲1342.32點，為史上第2大漲停，指數以34114.19點作收，漲幅4.1％，成交量6706.68億元。

2026-03-11 13:35
00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，台股暴漲暴跌，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，其中預計下周除息國泰台灣領袖50（00922）換算年化配息率飆13%，吸引市場買氣搶進，惟國泰投信公告，00922自今（11日起）至除息前暫停受理本基金初級市場申購申請，料有機會出現溢價幅度較高情形，呼籲投資人審視投資風險。

2026-03-11 12:23
50萬股民注意！台泥送「美拉德風」環保摺疊提袋　3／19前要上車

50萬股民注意！台泥送「美拉德風」環保摺疊提袋　3／19前要上車

擁有超過 50 萬名股東的台泥 （1101）2026 年股東會紀念品正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。摩卡色與橘棕色二擇一更扣合今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系。

2026-03-11 17:03
台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日上演大復活，加權指數盤中飆漲1446.79點刷史上盤中第3大漲點，11檔高價千金股盤中觸及漲停，多頭士氣大振。

2026-03-11 12:41
三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

三星（Samsung）勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大罷工行動，這也讓記憶體供應更為吃緊，進而推動價格走揚，南亞科（2408）連續第二天強彈，上攻254元漲停價位，旺宏受到激勵，直奔99.7元漲停價位，模組相關品安（8088）、廣穎（4973）、青雲（5386），記憶體IC設計晶豪科（3006），以及工控記憶體模組廠宜鼎（5289）都高掛漲停板。

2026-03-11 10:16
顏益財：戰爭讓紅海、波斯灣雙線告急　美線長約價有望提高逾15%

顏益財：戰爭讓紅海、波斯灣雙線告急　美線長約價有望提高逾15%

台驊控股(2636)創辦人顏益財今(11)日指出，船公司大賺都是靠戰爭財等意外狀況，伊朗戰爭讓紅海與波斯灣航線雙線告急，造成「紅海危機2.0」，印度、歐洲等港口壅塞問題開始惡化，德國鐵路又在大修，市場運價看升，戰爭只要超過一個月，會消化5-10%運力，超過3個月估能船公司賺一個資本額，美國線長約運價有機會調高一成五到兩成。

2026-03-11 16:43
輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高　3檔光通訊高掛漲停

輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高　3檔光通訊高掛漲停

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），這也為光通訊反彈添柴火，「千金股」聯亞（3081）領軍勁揚逾8%多，刷1610元歷史新高，波若威（3163）、光環（3234）、訊芯-KY（6451）三檔高掛漲停，眾達-KY（4977）、全新（2455）、華星光（4979）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、上詮（3363）等個股漲幅逾半根停板。

2026-03-11 11:24
台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日盤中飆漲1178點，改寫史上盤中第4大漲點，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）等主動式台股ETF漲幅皆在4%以上，主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）漲逾半根，行情看俏。

2026-03-11 10:57
全球關注荷莫茲海峽運輸受阻　台驊顏益財：恐引發紅海危機2.0

全球關注荷莫茲海峽運輸受阻　台驊顏益財：恐引發紅海危機2.0

台驊控股（2636）今日舉行法說會，針對近日局勢，總經理顏益財也表示，若以伊戰事持續擴大並導致荷莫茲海峽運輸受阻，加上紅海航線安全情勢惡化，恐使全球貨櫃航運面臨新一波衝擊，最壞情況可能影響全球約5%至10%的運力，甚至引發類似「紅海危機2.0」的連鎖效應。

2026-03-11 17:08

讀者迴響

熱門新聞

股票小白手滑買進「一張0050」　前輩全笑了

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

月配ETF大師兄火力全開！

5檔飆股「抓去關」新名單　矽光子、記憶體、低軌衛星題材全中招

台股盤中飆漲1446點史上第3大　11檔千金股觸漲停

1股也能領！大魯閣紀念品送「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

即／一注翻身！大樂透1億頭獎落苗栗竹南

台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

台積電漲40元至1890　台股漲610點收復3萬3

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

首家金控盈餘分配開獎！　國票金擬配0.5元現金、0.089元股票

PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366