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記憶體缺貨行情太瘋狂！　6家模組廠「單月獲利」提前開獎賺飽飽

▲▼美股漲跌互見，台股早盤小跌後指數一路走高，在台積電、塑化及金融類股帶動下，台股大漲超過百點，站上13200點之上。（圖／記者湯興漢攝）

▲記憶體股20日遭血洗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體廠股價在台股20日遭血洗，一片慘綠，多檔跌停，惟無損基本面亮麗表現，在市場缺貨、產能吃緊下，已逐步反映在業績上，統整證交所公開市場觀測站近期多家記憶體模組廠因股價波動大而被要求提前公布獲利來看，6家大廠中逾半單月每股盈餘（EPS）超過一個股本，與去年同期相較成長幅度更驚人。

宇瞻（8271）2月營收18.79億元，年增193.82%，2月淨利5.28億元，年增1931%，單月每股盈餘（EPS）達4.12元，年增1960%；宇瞻20日股價收188元跌停價，但今年以來已大漲逾66%。

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▲▼記憶體模組廠獲利。（AI協作圖／記者林潔禎製作，經編輯審核）

代理銷售美國記憶體大廠美光產品的青雲（5386）2月營收28.92億元，年增1025.36%，單月淨利4.18億元，年增4009.04%，單月EPS達11.59元，年增4039.29%。

青雲在本月初（3月初）也提前公布1月自結單月每股獲利6.92元，若加計2月獲利，1~2月每股獲利高達18.51元。青雲20日股價收397元跌停價，但今年以來已大漲逾334%。

宜鼎（5289）公告2月營收41.79億元，年增403%，單月淨利15.61億元，年增1332%，單月EPS達16.22元，年增1263%。20日股價收1205元跌停價，但今年以來已大漲逾109%。

威剛（3260）1月營收84.12億元，年增198.92%，單月淨利35.17億元，年增351600%，單月EPS達11.09元，年增369567%；威剛20日股價收457.5元跌停價，但今年以來已大漲逾54%。

創見（2451）1月營收47.60億元，年增440%，單月淨利27.86億元，年增1578%，單月EPS達6.49元，年增1578%。創見20日股價以下跌7元或2.27%、302元作收，今年以來已漲逾54%。

十銓（4967）1月營收34.9億元，年增112.73%，單月淨利8.81億元，年增5160.21%，單月EPS達10.37元，年增5085%。十銓20日股價以下跌9.5元或3.51%、261.5元作收，今年以來已漲逾25%。


 

關鍵字： 標籤:記憶體股股價跌停EPS成長營收暴增台股行情

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