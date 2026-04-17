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用AI打敗AI！蝦皮購物三階段實名認證＋AI風控　築起電商最強防詐防線

▲▼蝦皮購物,AI,斥詐風雲論壇。（圖／資料照）

▲蝦皮購物法遵部部長許敦凱於「2026 AI斥詐風雲論壇」發表專題演講，分享蝦皮最新AI防詐布局。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

AI詐騙手法愈來愈難辨識，詐騙集團滲透進民眾最熟悉的數位生活。由《ETtoday新聞雲》主辦的「2026 AI斥詐風雲論壇」14日登場，集結政府、金融、電商與產業專家，共同聚焦AI時代下的防詐新挑戰，作為全台高流量、高交易量的電商平台，蝦皮購物法遵部部長許敦凱在論壇中揭露最新AI防詐布局，透過帳號、商品、訂單三大維度建立AI審查機制，將風險防線從過去的事後處理，提前到事前預警與即時攔阻，實際導入後，整體防詐精準度提升超過16倍。

隨著網購成為民眾日常消費的重要場景，電商平台也成為詐騙集團鎖定的熱區，假客服、假優惠連結、引導消費者跳轉外部網站交易，各種手法層出不窮，讓網購平台管理面臨前所未有的挑戰。蝦皮購物法遵部部長許敦凱在論壇專題演講中指出，電商平台的風險不只在單一交易環節，而是牽涉帳號、商品、物流、金流與用戶互動等完整生態，因此防詐早已不能停留在事後補救，而必須從源頭建立更精準、更主動的風險預測機制，他以零售業經典的「啤酒與尿布」案例為例說明，企業若能從消費行為中找出背後關聯，就能洞察潛在需求，同樣的邏輯放在電商防詐上，就是必須從龐大數據中快速辨識異常模式，提前找出真正需要介入的風險節點。

在帳號風控方面，蝦皮購物自2023年起全面導入全台電商少見的三階段實名認證機制，也是目前台灣少數採用完整三階段驗證的電商平台。第一階段要求所有賣家在上架商品前，必須先完成身分證件驗證，平台並串接內政部資料庫進行認證比對，若驗證未通過，商品將直接下架、賣場隱藏，第二階段則針對中高風險賣家，要求以手持證件拍照或錄影方式進一步確認身分，以降低證件遭冒用風險，至於高風險帳號，平台更會安排專員進行一對一視訊訪談，實際確認賣場經營狀況與出貨能力，從源頭提高不法帳號進入平台的門檻與成本。

不過，隨著AI技術進步，詐騙手法也同步升級。蝦皮購物法遵部部長許敦凱在圓桌論壇深入探討企業在防詐生態系中的關鍵角色時指出，在身分驗證過程中，不法分子甚至會利用美顏濾鏡、追蹤瞳孔的特效功能，企圖規避平台的風控機制，讓平台在防詐上的技術門檻與成本持續上升，面對詐騙集團「用AI騙人」的攻勢，蝦皮購物的策略就是「用AI打敗AI」，持續透過技術升級與模型優化，讓風控能力跑在詐騙前面。

在商品風控方面，蝦皮購物則透過AI分析高風險賣場的商品類型與違規樣態，進一步打造「AI法律知識庫」，蝦皮購物法遵部部長許敦凱說明這套系統可由AI自動搜尋相關法規、行政函釋與判決案例，將原本艱澀的法律條文轉化為平台可執行的審查標準，再結合AI對商品文字描述、圖片內容的辨識能力，讓系統能主動判斷違規商品並即時下架。

▲▼ ETtoday斥詐論壇- 蝦皮購物法遵許敦凱。（圖／記者黃克翔攝）

▲蝦皮購物法遵部部長許敦凱指出，面對詐騙集團以AI為工具的新型攻勢，蝦皮購物持續透過技術升級與模型優化，讓風控能力跑在詐騙前面。

除了帳號與商品，訂單風險管控也是電商防詐的重要防線。蝦皮購物法遵部部長許敦凱指出，平台會針對異常交易模式、高風險話術與可疑行為進行即時監測，盡可能在交易發生前就先行介入。他也提醒，電商詐騙往往從小額優惠、免運折扣等看似不起眼的誘因開始，讓消費者在不知不覺中鬆懈警覺，甚至被引導離開合法平台，轉往外部連結交易，進一步增加受騙風險。

科技固然重要，但防詐的最後一道防線仍然是「人」，電商平台雖然站在明處，詐騙集團卻躲在暗處，不斷試圖找漏洞，因此真正有效的防詐，絕不能只靠平台單打獨鬥，近年蝦皮購物也持續透過App通知、社群平台、校園宣導等多元管道，加強與用戶的連結與識詐教育，提升消費者對詐騙話術的敏感度。

面對AI詐騙新時代，平台、產業、政府與用戶之間必須形成更緊密的聯防網絡，從技術到教育同步推進，才能真正讓詐騙犯罪無隙可乘，蝦皮購物也將持續透過AI科技與制度優化，打造更安心的交易環境，讓消費者買得放心、賣家也能更安心經營。

關鍵字： 蝦皮購物AI斥詐風雲論壇

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