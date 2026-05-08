經寶精密Q1營收、獲利創單季新高　看好AI伺服器與電源櫃出貨暢旺

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

泰國精密鈑金機構件領導廠商 JPP-KY 經寶精密（5284）今日公告 2026 年第一季財務報告。受惠於美系 AI 伺服器客戶強勁拉貨及泰國戰略客戶夥伴的緊密合作，公司第一季合併營收達新台幣 11.66 億元，年增率高達44.67%表現亮眼，較去年第四季傳統旺季的11.33億元成長2.91%，顯示淡季不淡且創下歷史單季營收新高紀錄。其中 3 月份單月營收衝上 4.11 億元，較去年同期增長達 47.49%，顯示公司成長動能明顯持續增溫。

傳統第一季雖為經寶的產業淡季，但今年在 AI 基礎設施需求大爆發下，營運呈現「淡季不淡」的強勁態勢。主要成長動能來自兩大客戶。美系客戶部分， 隨著美系雲端服務供應商（CSP）擴大 AI 投資，jpp-KY 供應的通用型伺服器機櫃不但可以用在AI伺服器，同時也能建置在一般存儲的雲端伺服器，使得客戶訂單持續攀升。公司在泰國廠的產能利用率目前維持在歷史高位，隨著新建噴漆廠即將完工，噴漆產能將進一步擴大，訂單能見度已直達下半年。

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另外，靠著緊鄰泰國客戶的戰略地位，jpp-KY 位於泰國北欖府（Bangpu Industrial Estate）的生產基地具備極強的競爭門檻。該工業區發展成熟，基礎設施完善，且距離曼谷市區不遠，土地稀有且成本遠高於其他工業區，無形中拉高其他新進廠商的門檻，而jpp-KY的廠區與戰略合作夥伴泰達電 (Delta Thailand) 核心廠區僅臨幾個街區，這種地利之便不僅大幅提升了物流效率，更透過 JIT（Just-In-Time）供應模式，與泰達電在 AI機殼、機櫃、電源櫃及其他機構件的供應鏈中形成深度的服務綁定。

針對 2026 年後續展望，jpp-KY 持續加深加廣與客戶的緊密關係。除了即將完工的噴漆線將進入量產，配合客戶需求也開始規劃新的專屬廠房，除了現有的 AI 伺服器機殼、機櫃，公司也配合生產備援電池模組 (BBU)及液冷分配單元 (CDU) 機構件，隨著AI的應用及硬體的發展，雲端存儲需求以及散熱與電力系統的穩定性將成為未來機構件製造的主流趨勢，jpp-KY在AI伺服器領域已準備就緒。除此之外，航太領域也正在積極布局當中，面對國際地緣政治的變化以及供應鏈的移轉，jpp-KY處於相當有利的位置，正在認證的A350系列的產品即為客戶的供應鏈布局。

雖然 4 月份營收因泰國潑水節長假導致工作天數減少，但繳出的成績單3.95億元同樣亮眼，5 月初工廠已全面恢復滿載運轉，積壓訂單正快速消化，加上泰國擴廠效益顯現，全年營運將有機會逐季走高。

