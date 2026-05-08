愈關愈大尾！聯發科再刷新高　2檔集團股一度亮燈漲停

▲聯發科。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（8）日為聯發科（2454）遭處置採分盤交易第二天，股價以3320元小跌開出，市場資金簇擁下，很快就急拉而上，創下3670元新高，市值來到5.9兆，直逼市值二哥台達電（2308），聯發科強勢表現，也帶旺集團股，達發（6526）連五紅，來到787元，創下2024年6月21日以來新高，而鈺太（6679）、意騰KY（7749）兩檔個股一度亮燈漲停。

由於AI ASIC出現結構性轉變，聯發科（2454）股價從4月7日1470元附近，過關斬將上攻到分盤交易前3430元，一個月內漲幅逾一倍，於昨（7）起至5月20日為止（共10個營業日） 被列入處置股票，進行「分盤交易」並「預收款券」。

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若以昨（7）日資料來看，聯發科市值5.5兆元，為第三大上市權值股，居然遭到分盤交易，連立委們都要求檢討處置股制度，要求增列「排外條款」，但分盤交易，股價降温似乎有限，今日股價再刷3670元新高。

由於ASIC題材，美系外資調高聯發科明（2027）、後（2028）年營收預估年增61%、111%（先前預估分別為年增60%、29%），營運利益率將從明年22%，提升至後年的33%，同時調高目標價從2454元調高至5000元，而本土投信認為，聯發科從過去單純供應I/O晶片，進一步切入最核心的運算晶片設計，此舉意味著產品單價（ASP）將直接翻倍，帶動整體毛利率顯著上移，為企業價值重估。

聯發科強勢股價表現，外溢到集團股，達發宣布乙太網晶片、 GNSS 定位晶片打入多家一線低軌衛星運營商，今日股價漲幅逾9%，來到787元，為近兩年新高。

MEMS麥克風IC設計鈺太，佈局PC、手機、車載、醫療級助聽器及頭戴式耳機等應用，非PC產品營收提高，優化產品組合，第一季歸屬於母公司業主淨利1.97億元，每股盈餘3.7元，今日股價一度來到343元漲停價位，為2024年11月以來新高。

