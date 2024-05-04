00940大換血「7檔股恐剔除」！投信提前狂倒貨

▲元大台灣價值高息00940將在5月10日大換股。（示意圖／ETtoday資料照）

圖文／CTWANT

台灣ETF規模第四大的「00940」（元大台灣價值高息）上市前即引發搶購熱潮，而該ETF將在下週五（10日）大換股。有7檔成分股，包括光寶科、神達、寶成、佳世達、統一、上海商銀等，昨（3日）遭到投信大殺出，全砍入前10大。法人對此表示，這7檔很有可能在下周被剔除在名單外。

00940於今年4月1日掛牌上市，成立規模高達1851億元，吸金迅速帶動台股ETF到4月29日正式突破2兆，下週五是成分股審核基準日，更換的成分股備更是受市場關注，5月17日為成分股更動生效日。

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根據預測，5月被「刪除」的可能成分股分別是長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光洋科、耕興、合勤控；可能「新增」長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。

投信昨賣超前10大個股，依序為光寶科（2301）賣3938張、神達（3706）賣3092張、緯創（3231）賣2796張、寶成（9904）賣2391張、群創（3481）賣1700張、統一（1216）賣1619張、國泰金（2882）賣1523張、上海商銀（5876）賣1031張、南亞（1303）賣942張。

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