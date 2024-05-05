加薩休戰開羅會談傳有重大進展　紅海危機解除有望

▲葉門胡塞武裝襲擊商船引爆紅海危機已逾半年。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

目前正在埃及開羅召開的加薩休戰與釋放人質會談，台北時間昨(4)晚6點展開，「開羅新聞電視」引述高階人士談話，指出巴勒斯坦武裝組織與以色列之間的談判「取得重大進展」，「已就大多數爭論點取得一致的意見」，使得去年10月18日葉門胡塞武裝襲擊商船引爆的紅海危機有望解除，商船是否能很快恢復通行紅海，全球都在關注。

全球主要船公司多數是從去年12月18日開始暫停船隻通行紅海，改繞好望角，根據聯合國貿發會議今年2月底估算，蘇伊士運河的商船吞吐量與高峰時期相比減少了42%，貨櫃船每周的通行量更是減少了67%，重創埃及經濟。

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停火協商已經斷斷續續進行了3個月，今天這場會議，目的在遏止哈瑪斯武裝份子與以色列在加薩持續數個月的戰爭。這場戰爭已經引發世界各地不斷擴大的抗議活動，全美20幾所大學，包括頂尖的哈佛、耶魯、加州大學洛杉磯分校(UCLA)等名校，都已出現挺巴勒斯坦人的示威活動。

美國中央情報局(CIA)局長勃恩斯(William Burns)昨日也抵達開羅準備出席會議；根據英國公布的細節，將提議停止戰鬥40天，並交換人質。

陽明海運前董事長謝志堅指出，實際上與伊朗等中東國家關係良好的船公司，包括中國大陸、法國達飛(該集團沙迪家族為黎巴嫩裔)與新加坡太平船務等商船，都還有持續在航行紅海，這次開羅協商如果做出停火40天協議，應該是會利用這40天做後續協商，而船公司在停火期間，只要保險公司承保沒有問題，估計多數已經收了高運費的船隻，會恢復通行紅海，節省掉繞航的費用。40天後如果繼續停火，甚至達成永久停火協議，紅海就可以恢復正常航行。

由於中東情勢相當複雜，這次協商能否達成停火協議還有待觀察，不過也有海運界高階認為，以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)一再揚言要擊垮哈瑪斯在加薩最南端、位於埃及邊境的拉法剩餘武裝份子，而以色列最大的後台是美國，美國國內支持巴勒斯坦的聲浪越來越大，而美國總統大選逼近，估計美國官方應該也會支持停火。