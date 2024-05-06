▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）受惠於4月營收寫歷史同期新紀錄，今（6）日股價大漲7.37%，以167.5元作收，創下近16年新高，更爆逾17.6萬張大量，成交金額達291.9億元，高居台股之冠，市值衝上2.32兆元。鴻海今年來股價已漲逾6成，若以證交所公告鴻海創辦人郭台銘手握鴻海逾174萬張股票估算，光是今年來身價就增加1,098億元，來到2,918.82億元。

受惠於AI雲端產品顯著成長，鴻海4月自結數據亮眼，合併營收衝破5,000億門檻、來到5,108.96億元，年增19.03%，創歷年同期新高；累計前4個月營收1兆8,330.59億元，年減3.11%。展望後市能見度情形，鴻海預估第二季將呈現季增、年增雙成長表現。

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鴻海營收成績亮眼，激勵5月6日股價，盤中不但觸及168.5元，最後也以167.5元作收，創下近16年新高。

依照證交所公告，郭台銘今年3月持有鴻海逾174萬張，持股比高達12.57%，若以鴻海5月6日收盤價167.5元計算，郭台銘身價推升到2,918.82億元，等於短短6個月時間，身價就增加了1,282億元。

鴻海AI相關布局奏效，自今年以來股價也逐步推升，市值已達2.32兆元，旗下鴻華先進（Foxtron）推出的國產純電動車「納智捷Luxgen n7」4月也首次展現掛牌破千的實力，將單月銷售紀錄推升到1,055輛，登上單月電動車銷售龍頭寶座。