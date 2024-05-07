從反核到挺核！　童子賢：地球暖化才是全民公敵

▲童子賢自稱「30年前也熱心反核」，現在認為核能可以是綠能盟友，「因為地球暖化才是全民公敵。」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

接受本刊專訪的和碩董事長童子賢，對520即將上路的賴政府提出應從能源、廢死、反詐騙三件事下手，就會讓全民100天內有感，而對於經濟與產業發展息息相關的能源議題，更是重中之重。究竟曾是反核一方的童子賢，為何會大聲疾呼支持台灣核電廠延役呢？

自稱「30年前，我也熱心反核」的童子賢，現在認為核能可以是綠能盟友，「因為地球暖化才是全民公敵。」他不斷對本刊強調。

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以台灣2023年的發電量來說，包括太陽能、風電與水力等綠能佔僅9.2%，核能也只剩6.3%，整體非排碳電力僅有16.9%，面對綠能不足、碳排偏高的發電現況，童子賢建議賴政府應規劃或更新現有核電廠的反應爐繼續做出貢獻，因為台灣的三座核電廠經過40年的良好運轉，證明績效不錯且安全無虞，值得規劃繼續延役，至少能先讓核二、核三將核電比例拉高到10%以上，甚至效法芬蘭奧爾基洛托核電廠三號機更新為更有效率的新機組。

▲童子賢認為能源政策調整是當務之急，尤其事關非排碳能源的核二、核三是否延役，應盡快決定。

他認為有機會提升台灣的核能發電在「不排碳」情況下貢獻電力到20%，如果再加上持續建設綠能，讓綠能從現在的不足9%成長到20%，「這將是一種優秀的『黃金比例』發電組合，可以使台灣『不排碳發電』一舉達到40%。」童子賢說。

問起他為何要力推核電廠延役？童子賢坦言自己這段時間，一直從國際能源總署與世界銀行網站上觀察全球用電的狀況，2023年，台灣超過8成2的都是排碳的電，簡直就是黑茫茫灰溜溜一片，「我盯著圖表看好幾年的結論是，不靠核電協助，無法降低排碳。」

▲台灣的不排碳電力在全球排名屬末段班，企業被課碳稅，恐被課到頭暈眼花。

據聯合國氣候變遷委員會（IPCC）統計，全球受檢測的189個經濟體，台灣排名145名，日、韓、美國排行都還在30到60之間。「如果台灣完全廢核，恐怕排碳發電將不足9％，排名會落到倒數第三名，以一個地球公民來說，這真的是台灣人要的嗎？」童子賢警告。

更何況，全球各國都在積極投入EV電動車、AI人工智慧，以及高階晶片製造，都仰賴穩定供應的電力。「所以，我才會提出電力即國力的想法，而IPCC呼籲台灣應向法國看齊，參考多用核電的做法來增加不排碳電力，值得賴政府思考。」他建議。

▲響應環保全世界吹起電動車熱，也讓非碳電力供應穩定成為各國關心議題。

童子賢疾呼台灣應用核電增加不排碳發電的背後，背後隱藏了企業界憂心的議題，就是即將於2025年上路的碳稅議題。「現在規劃中的碳稅，從每公斤50美元到200歐元都有，以台灣不排碳發電高達8成的現況，一旦國際社會開始課徵碳稅，外銷商品每年會被課到4,000億以上的碳稅，企業會被課到頭暈腦脹。」童子賢憂心地說。



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