長榮2檔ETF成分股換血題材交鋒　股價180元震盪

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

證交所公告長榮海運（2603）違反重大訊息暨內部控制制度規定，併處以20萬元違約金。長榮短線消息面充斥，雖有貨櫃運價的上漲、納入兆豐藍籌30（00690）成分股等利多 ，但傳出可能遭「巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）剔除、外資連三賣等負面消息，今（7）日股價多空交戰，股價180元成短線觀察指標，今午盤跌1元或0.56％至179.5元，成交量逾2萬張。

長榮因受惠納入00690成分股，投信先前連買7個交易日，至昨（6）日才轉為賣超，根據00690公告至昨日持有長榮28萬3601股，居該檔基金第八大持股，持股佔比2.95%。

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但市場更關心，即將在本周五公布新成分股00940是否會進一步刪除長榮，依公告至目前持有9737萬6000股，持股比重9.5%，市場有一說法，長榮不至於被踼除在00940成分股外，但權重可能從現在位居第一名下滑至中後段班，引發市場先行出脫的賣盤。

而長榮近日消息面多，除產業基本面轉佳，另證交所公告長榮海運於2023年6月19日董事會處分有價證券，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款之情事，惟長榮海運延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。

另長榮及子公司於2024年1月31日之取得資產交易，長榮內部控制制度設計及執行暨對子公司監督與管理核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條及第38條規定辦理之情事。