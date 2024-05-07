鮮活果汁4月營收月增80％　Q2營運看旺

▲鮮活果汁位於大陸昆山的工廠外觀。（圖／鮮活果汁提供）



記者廖婕妤／台北報導

鮮活果汁-KY（1256）今日公告4月合併營收為4.39億元，月增80.91％、年減8.11％；累計今年前4月合併營收為13.1億元，年增0.52％。展望Q2，隨著夏季來臨，氣溫逐步升高，消費者對於清涼飲品的需求提升，新茶飲品牌亦推出季節性產品，其中水果茶比例相較Q1預計會有所增加。

鮮活果汁-KY指出，4月營收較上月增加，主要是因4月天氣逐漸轉暖，新茶飲客戶開始上新季節性水果茶產品，使用到公司的原物料也隨之增加，同時，新茶飲客戶為因應中國五一假期，提前啟動備貨方案，帶動營收成長；不過中國因內需消費降級，導致營收較去年同期下滑。

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鮮活果汁-KY目前擁有昆山、天津、廣東與廣西4座廠，合計年產能15.5萬噸，公司表示，由於中國新茶飲市場的消費者需求呈現多元化與個性化發展趨勢，消費者對飲品品質、口感、原料新鮮度的要求不斷提高，對健康、環保、社交屬性等附加價值愈發重視，不過中國疫後整體經濟復甦趨緩，消費者變得更加理性，以降低非必要消費支出，追求性價比高為訴求，致中國內需消費降級。

鮮活果汁-KY指出，面對中國內需消費市場挑戰，作為原料生產企業先進者，公司採用全自動生產線提升產品質量、加強研發創新，針對不同消費群體和季節變化，推出適合不同口味和需求的原料產品，以定製化生產築高競爭門檻、積極拓展銷售渠道和關注市場動態，盼能在當前消費趨勢下及時調整產品策略和生產計劃，以應對中國新茶飲市場主要消費趨勢。