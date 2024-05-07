貼近台積電！玉山金法說宣布　申設熊本支行

▲玉山金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

玉山金（2884）今（7）日召開法說會，在財管手續費收入創高、以及存放款業務穩健成長等4大利多加持下，前4月稅後純益逾80億元、EPS達0.51元，續創歷年同期新高，總經理陳茂欽宣布就近服務台積電（2330）日本廠，旗下玉山銀行將設熊本出張所（支行）。

玉山金說明，董事會已決議通過發放現金股利1.2元、股票股利0.2元，合計每股1.4元，並待6月14日股東會確認盈餘分配案。

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以玉山金今日收盤價28.2元估算，現金殖利率達4.26％，在金控股中名列前段班。

法說會後，玉山金同時發布重大訊息公告今年4月稅後純益17.52億元，累計1至4月稅後純益80.02億元，每股稅後純益（EPS）來到0.51元，續創歷年同期新高。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘72.6億元，較去年同期增加4.33%，玉山證券6.4億元，較去年同期增加79.64%。

陳茂欽指出，今 年第一季海外分、子行獲利成長 10.2%，合計貢獻銀行純益 34.8%，顯示獲利能力及風險管理良好。

對於業績看俏，玉山金歸功於受惠於台灣經濟穩健發展，AI及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長9.5%，企業放款及個人放款分別成長8.6%和10.5%。

而在海外布局上，玉山金旗下玉山銀加拿大多倫多分行已獲金管會同意向加拿大主管機關申請設立、馬來西亞吉隆坡代表人辦事處預計下半年開幕，並規劃申設熊本出張所（支行），以搭配福岡分行就近服務台積電及台商供應鏈。