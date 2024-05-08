陸港股跌深回血　3檔基金3個月績效全為正數

▲香港證交所。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投資人對中國經濟穩定持樂觀態度，市場整體氣氛偏多，尤其是香港股市，現階段港股估值低、回購及派息增多，全球資金瘋狂湧入港股淘金，3檔國內投信業者所發行基金近3個月績效全為正數，投信法人表示，中港股市目前脫離底部向上，港股本益比偏低，持續吸引法人加碼，建議投資人定期定額佈局恒生科技指數相關基金，參與中國邁向回暖，以及政策利多發動的投資機會。

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根據Lipper資料，截至5月3日為止，由新光投信、永豐投信、台新投信發行的3檔陸港股指數型基金績效表現明顯轉佳，其中新光恒生科技指數基金近3個月報酬率達33.62%最佳，永豐滬深300紅利指數基金也有7.36%的報酬率，台新中証消費服務領先指數基金報酬率則為12.62%。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，中國證監會4月公布5項資本市場對港合作措施，旨在提振陸港股市信心，與鞏固香港於國際金融市場之關鍵地位，激勵香港恆生指數近1個月大漲11.79%，其中，恒生科技指數表現更猛，近1個月漲幅逾15.5%，這次由於中國對港合作措施覆蓋五大面向，且遍佈多項資產、加強人民幣國際化腳步，亦有鼓勵龍頭企業赴港上市等構面，有效改善港股結構面發展，帶旺中長期投資氣氛。

值得注意的是，中國證監會對港合作措施中，鼓勵中國龍頭企業赴香港上市，本項被視為近幾日提振港股的關鍵政策。統計2024年Q1，香港新股市場融資總額下降至47億元(YOY-30%)，而港交所上市融資額排名下滑至全球第十，此刻提出中國龍頭企業赴香港上市，藉由兩地資本市場注入新的資金動能。

詹佳峯指出，港股這波大漲後，市場資金重新檢視港股投資價值，發現中港資產投資性價比浮現，除了政策端提振情緒外，近期中國景氣亦有穩中透強之姿，3月份中國官方製造業PMI(中大型企業為主)為50.8，重返榮枯線之上，而財新製造業PMI(中小型、出口導向型企業為主)為51.1，兩份製造業數據同步位在擴張區間。